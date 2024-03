Volley, la lotta scudetto si appresta ad entrare nel vivo ma in casa Sir si guarda già avanti

Tutto fino ad ora sta procedendo secondo i piani stabiliti. La stagione della Sir Susa Vim Perugia fino a questo momento rasenta la perfezione, dato che sono stati conquistati tre trofei, ovvero tutti quelli in palio fino a questo momento (Supercoppa, Mondiale per Club e Coppa Italia), mentre per quanto riguarda i playoff scudetto è ad un passo dal chiudere anzitempo la serie dei quarti di finale contro Verona. Ci sarà da vincere ancora una partita, la terza, in programma domenica prossima nuovamente al PalaBarton e sarà aritmeticamente semifinale.

La lotta per l'assegnazione del tricolore, che nel capoluogo umbro manca da sei anni, deve ancora entrare nel vivo, ma le valutazioni sul futuro del roster che sarà ancora guidato da Angelo Lorenzetti (scontata la sua riconferma dopo il grande lavoro svolto malgrado le difficoltà non siano certo mancate, dal ritorno dei nazionali non sempre in condizioni ottimali agli infortuni da gestire, cosa sempre molto delicata), sono pienamente in corsa. In più le partite nella prossima stagione aumenteranno considerevolmente di numero, ma questo, soprattutto sul piano del prestigio societario, non può che essere un bene.

Ritorno in Europa certo

La bella notizia è che i Block Devils nella prossima stagione sono certi di tornare a disputare una competizione internazionale dopo un anno di purgatorio. La vittoria dell'Unipol Arena ha riservato loro, male che vada, un posto in Coppa Cev. Il vero obbiettivo però è la Champions: per potersi qualificare sarà necessario, dato che da un paio d'anni il primato in regular season non è più sufficiente a riguardo, arrivare in finale scudetto o in alternativa vincere lo scontro, riservato alle due semifinaliste perdenti, che assegna il terzo posto. Un qualcosa sicuramente di non scontato, ma di certo non impossibile vista la tenuta mostrata dalla squadra fino a questo momento.

Il punto sul mercato

Nel volley già a metà stagione si inizia a parlare di questa tematica piuttosto delicata. La rosa non subirà scossoni e verrà mantenuta nell'ossatura base (ne sono chiara dimostrazione i rinnovi di Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi e Roberto Russo), che sarà integrata dai probabili attivi di Yuki Ishikawa in banda e Agustin Loser al centro, entrambi in forza all'Allianz Milano, possibile rivale dei bianconeri nell'ancora eventuale semifinale (la serie in quel caso è sull'1-1). Il giapponese prenderebbe il posto di Wilfredo Leon, il cui addio è in pratica già stato annunciato diverse settimane fa, mentre l'argentino di Flavio, in procinto di trasferirsi a Trento. Le idee dunque non sono chiare, ma chiarissime, ma intanto c'è da completare l'opera sul campo.