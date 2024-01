Superlega, la Sir continua a marciare: anche Monza finisce al tappeto

Il solo nome dell'avversario, visto quel che è stato capace di fare in Coppa Italia, poteva incutere qualche preoccupazione, ma la Sir Safety Susa Perugia non si è scomposta e contro la MINT Vero Volley Monza ha sciorinato una prova di grande maturità e concretezza.

Il 3-0 rifilato alla formazione brianzola consente ai Block Devils di restare ben saldi al secondo posto, respingendo gli assalti delle dirette inseguitrici Civitanova e Piacenza, e di proseguire l'inseguimento alla capolista Trento.

Gli ospiti, privi del regista brasiliano Cachopa, ci hanno provato da par loro, ma contro il cinismo dei bianconeri poco c'è stato da fare. A dimostrarlo i numeri: l'attacco e il muro sono stati i fondamentali che hanno primeggiato, da una parte con il 60% di squadra, dall'altro con le sei "stoppate" sotto rete.

MVP è stato eletto Simone Giannelli, che si è tolto la soddisfazione di realizzare 3 punti oltre che distribuire come sempre il gioco in modo esemplare.

Ora si profilano due giorni di riposo assoluto: il prossimo impegno sarà soltanto tra una settimana, quando sempre al PalaBarton arriverà la Lube per un match che potrebbe rivelarsi cruciale per la composizione della griglia playoff.

La partita

Angelo Lorenzetti non apporta modifiche allo schieramento iniziale e il match inizia sul filo dell'equilibrio, rotto una prima volta dal mani out di Semeniuk (10-8). Il polacco alza il muro ed è 14-9. Inizia ad ingranare Plotnytskyi per il 20-14, poi gli ospiti si riavvicinano con il turno al servizio di Maar (21-18). Ace di Flavio aiutato dal nasgtro (23-18), Maar non si arrende (23-20). Perugia resta lucida e riesce a chiudere sul 25-21 con Solè.

Monza riparte all'attacco con Takahashi e Maar (7-9). L'errore di Galassi vale il 9-9, poi Plontytskyi sigla il primo sorpasso (11-10). Takahashi vuole creare problemi (12-13), ma Solè a muro è insuperabile e in collaborazione con Plotnytskyi ribalta tutto (18-15). Kalashikov inizia ad ergersi come protagonista con il 22-17 e con il punto che chiude il secondo parziale sul 25-21.

Gli ospiti cercano di sparare le ultime cartucce nel terzo set con Maar (11-12). Herrera batte fuori e si passa sul 12-14. Takahashi lo imita e la parità viene ripristinata (14-14). Importante il break di Semeniuk (20-18); entra Ben Tara e ferma a muro Maar (21-18) ma non è finita. Quest'ultimo accorcia (21-20), Semeniuk e Ben Tara dai nove metri permettono ai Block Devils di riprendere quota (22-20). Quattro sono le palle match, di Solè il 25-21 definitivo.

I commenti dei protagonisti

Così Sebastian Solè al termine del match: "Bell’approccio e bella partita la nostra. Avevamo l’obiettivo di conquistare i tre punti in palio e lo abbiamo raggiunto contro una squadra come Monza che ha dimostrato la sua qualità".

Il tabellino

SIR SUSA VIM PERUGIA - MINT VERO VOLLEY MONZA 3-0

Parziali: 25-21, 25-21, 25-21

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Herrera 11, Flavio 5, Solè 7, Plotnytskyi 16, Semeniuk 14, Colaci (libero), Held, Ben Tara 2, Russo 2. N.e.: Ropret, Candellaro, Toscani (libero), Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Szwarc 8, Galassi 3, Beretta 3, Takahashi 9, Maar 14, Gaggini (libero), Loeppky 9. N.e.: Mujanovic, Cachopa, Comparoni, Latella. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Massimo Florian - Stefano Caretti

LE CIFRE – PERUGIA: 12 b.s., 5 ace, 55% ric. pos., 26% ric. prf., 60% att., 6 muri. MONZA: 11 b.s., 3 ace, 52% ric. pos., 23% ric. prf., 51% att., 3 muri.