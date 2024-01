Superlega, per Leon ultima stagione alla Sir?

Nemmeno il tempo di godersi il passaggio alla final four di Coppa Italia, con la concreta possibilità di lottare fino in fondo per la conquista del terzo trofeo stagionale, che i classici rumors di mercato tornano ad agitare le menti dei tifosi della Sir Susa Vim Perugia.

Il soggetto in questione è Wilfredo Leon, che sta ancora lottando contro i suoi problemi fisici per tornare in campo prima possibile per dare il suo contributo importantissimo per il conseguimento dei traguardi prefissati. Ebbene, per il capitano quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione in maglia bianconera: il presidente Gino Sirci, secondo quanto riportato da media anche di un certo livello, non avrebbe esercitato la clausola di rinnovo automatico per la prossima stagione e questo potrebbe far pensare ad una separazione imminente.

E' chiaro che la questione è ancora lunga e va affrontata, così come è chiaro che la società stia facendo alcuni ragionamenti per il futuro.

Il primo riguarda la sua tenuta fisica, che negli ultimi due anni è stata messa a dura prova da qualche infortunio di troppo. Leon non scende in campo con la sua squadra di club dal giorno della finalissima di Supercoppa, vinta in rimonta contro la Lube e sul suo rientro c'è un alone di mistero. Si è parlato di metà gennaio, ma a quanto pare il termine è destinato ulteriormente a slittare.

Il secondo invece è di matrice economica. Il suo ingaggio, anche in considerazione dell'età (31 anni), rischia di pesare sulle casse della società e ridurre nettamente i margini di manovra per la costruzione del roster futuro.

Il possibile sostituto

Andrà dunque capito come la Sir vorrà muoversi effettivamente, ma già è saltato fuori il nome del possibile sostituto. Si tratta del connazionale Alexander Sliwka, schiacciatore dello Zaksa tricampione d'Europa in carica, attualmente in recupero da un infortunio ad una mano. Il giocatore potrebbe decidere di tentare l'avventura italiana, ma prima bisognerà vedere come andrà a finire con Leon.