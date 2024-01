Superlega, Perugia - Monza: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Primo match casalingo di Superlega del 2024 per la Sir Susa Vim Perugia che, a distanza di tre giorni dalla partita vittoriosa di Coppa Italia con Modena, torna al PalaBarton per ospitare domani pomeriggio la Mint Vero Volley Monza per la seconda giornata di ritorno di campionato.

Allenamento pomeridiano oggi, stante l’indisponibilità del PalaBarton, al PalaSir di Santa Maria degli Angeli per i Block Devuls, domattina ultima rifinitura pre match a Pian di Massiano.

“Monza è un’ottima squadra e lo abbiamo visto anche in settimana nella loro vittoria con Civitanova”, dice il libero bianconero Alessandro Toscani. “Giocano bene e di squadra, sono ottimi in difesa ed in fase break. Noi dovremo cercare di sfruttare il fattore campo e di metterli sotto pressione per provare a portare a casa il risultato sapendo che avremo il supporto importante dei nostri tifosi. Giocare a Perugia è diverso, il nostro pubblico ci dà una carica ed una spinta incredibili, personalmente non mi sono ancora abituato, per me ogni volta è una grande emozione”.

Preparazione giocoforza molto concentrata per Angelo Lorenzetti ed il suo staff con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida sotto l’aspetto tecnico-tattico. Da verificare i sette di partenza, l’allenamento di domattina probabilmente sarà decisivo. Un possibile 6+1 potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.



Anche Monza viene come detto dall’infrasettimanale di Coppa Italia giocato e vinto in casa contro Civitanova. Possibili pertanto alcuni cambi di formazione anche per Eccheli, tecnico brianzolo. Un possibile starting six potrebbe essere quello con Cachopa in regia, Szwarc opposto, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar in posto quattro e Gaggini a guidare la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:15 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14:30.

PRECEDENTI

Trentuno i precedenti tra le due formazioni. Ventiquattro le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, sette le affermazioni della Mint Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 29 ottobre a Monza per il match d’andata con vittoria esterna dei Block Devils 0-3 (parziali di 23-25, 30-32, 22-25).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

Il match di domani tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:15 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:15 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani pomeriggio per Perugia-Monza sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Szwarc, Galassi-Di Martino, Takahashi-Maar, Gaggini libero. All. Eccheli.

Arbitri: Massimo Florian - Stefano Caretti