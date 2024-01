Coppa Italia, Giannelli elogia la Sir: "Bravi a mantenere la giusta intensità"

“Queste sono partite da dentro o fuori e si scende in campo per provare a vincerle, ben sapendo che ci sono anche gli avversari. Modena è una squadra che rispettiamo e che in queste sfide è molto molto pericolosa perché ha dei grandi campioni che ne hanno giocate a migliaia di gare del genere e ieri è stato difficile. Siamo stati bravi a partire dal primo pallone col piede giusto e siamo stati bravi a tenere per tutto l’arco della partita una bella intensità. Mantenere continuità è stato importante. Ci sono dei margini ovviamente su cose che sappiamo bene, nei prossimi giorni e contro Monza cercheremo di crescere ancora e migliorare le nostre cose. La Final Four di Bologna? Sarà sicuramente durissima, ma adesso pensiamo a domenica ed alla partita contro Monza. Sarà un match di altissimo livello contro una squadra che ha numeri alti e che sta giocando veramente bene”.

Così il regista bianconero Simone Giannelli dopo il successo di ieri sera della Sir Susa Vim Perugia sulla Valsa Group Modena nei quarti di finale di Coppa Italia che ha spalancato ai Block Devils le porte della Final Four.

Un successo pieno e meritato quello degli uomini di coach Lorenzetti capaci di interpretare al meglio tecnicamente e mentalmente una sfida senza appello e di esprimere un gioco continuo soprattutto nel sideout con il pubblico del PalaBarton (anche ieri sera 3200 presenze a Pian di Massiano) che ha dato il suo contributo incitando i ragazzi dal primo all’ultimo punto.

Saranno dunque Final Four per Perugia il 27 e 28 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno con Milano avversario in semifinale.

Avranno tempo e modo staff e giocatori per pensare alla Coppa Italia, adesso c’è subito da rituffarsi in campionato. Squadra già al lavoro al PalaBarton oggi pomeriggio perché domenica a Pian di Massiano, con inizio alle ore 18:15, arriva l’arrembante Mint Vero Volley Monza, altra formazione qualificata alla due giorni bolognese dopo il successo di mercoledì nei quarti di finale contro Civitanova.

“Monza è una squadra tosta, quando vincemmo da loro la partita d’andata dissi convinto che avevamo fatto un grande risultato”, dice coach Angelo Lorenzetti. “Affrontiamo una squadra che ha dei numeri molto buoni ed un palleggiatore che la fa viaggiare a ritmi alti. Domenica sarà una battaglia. È chiaro che dobbiamo un pochino recuperare qualche situazione, in questi due giorni lavoreremo con calma e puntiamo tutto sul dare il massimo in partita”.

PREVENDITA PER PERUGIA-CIVITANOVA DI DOMENICA 14 GENNAIO

Apre lunedì 8 gennaio a partire dalle ore 12:00 la prevendita per il match casalingo dei Block Devils che affronteranno al PalaBarton, domenica 14 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18:00, la Cucine Lube Civitanova, sfida valida per la terza di ritorno di Superlega.

La prevendita prevede la possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Civitanova (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00