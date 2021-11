Tennis, Serie A1: Junior Perugia, caccia all'impresa nella tana del Tc Italia Forte dei Marmi

Caccia all'impresa per lo Junior Tennis Perugia che domenica (14 novembre, inizio gare ore 10) si presenterà in casa del Tc Italia Forte dei Marmi con l'obiettivo di piazzare il 'colpaccio' che varrebbe il terzo posto nel girone 4 di Serie A1, miglior viatico in vista dei playout.

Per i gialloblù di capitan Tarpani c’è anche da cancellare il pesante 0-6 subito nella sfida di andata, quando i versiliesi si presentarono in via XX settembre con due autentici assi quali Stefano Travaglia (nr. 81 mondiale) e Carlos Taberner (nr. 96). “I ragazzi daranno il massimo - assicurano in coro i maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana -, consapevoli delle difficoltà di sfide a questi livelli. Molte delle partite sin qui disputate sono state a dir poco equilibrate quindi al di là di tutto sappiamo di essere competitivi”.

Classifica del girone 4 di serie A1 - Ct Vela Messina 10, Tc Parioli 8, Tc Italia 3, Junior Tennis Perugia 1

Le partite di domenica 14 novembre: Tc Italia- Junior Tennis Perugia, Ct Vela Messina-Tc Parioli.

Il regolamento - Lo Junior Tennis Perugia è inserito nel girone 4 della serie A1. Il regolamento prevede che le prime 4 dei 4 gironi si qualificheranno alle semifinali playoff che poi decreteranno la squadra campione d'Italia. Le seconde classificate conquistano la salvezza, le terze e le quarte di ogni raggruppamento disputeranno i playout dai quali scaturiranno quattro formazioni salve e quattro retrocesse in A2.

La squadra dello Junior - La formazione dello Junior Tennis Perugia capitanata da Roberto Tarpani e dal vice capitano Andrea Grasselli è composta dall'argentino Juan Inacio Londero Picco (nr. 157 Atp), dal tunisino Skander Mansouri (nr. 402), da Francesco Passaro (nr. 594), dal serbo Tomislav Brkic (nr. 800 in singolare e nr. 53 in doppio), da Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Gilberto Casucci, Davide Natazzi, Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi e Ioannis Kontourakis.