Serie A di Tennis, lo Junior Club Perugia non riesce a fermare la capolista Messina: dominio assoluto dei siciliani

Junior Tennis Perugia - Circolo del Tennis e della Vela Messina 0-6

Singolari

Bernabè Zapata Miralles b. Francesco Passaro 46 63 63

Julian Ocleppo b. Tomas Gerini 64 63

Giorgio Tabacco b. Andrea Militi Ribaldi 26 76 62

Fausto Tabacco b. Gilberto Casucci 63 64

Doppi

G.Tabacco/Ocleppo b. Gerini/Casucci 63 64

F. Tabacco/Naso b. Natazzi/Cecconi 61 62

Niente da fare contro la capolista, il Circolo del Tennis e della Vela Messina passa anche a Perugia e continua a comandare il girone 4 della serie A1. Per lo Junior di capitan Roberto Tarpani presentatosi in campo senza stranieri, un pizzico di rammarico per essere stati sconfitti già dopo i 4 singolari; il ko al cospetto dei peloritani condanna i perugini ai playout. A due giornate dalla fine della stagione regolare, resta da capire se alla coda salvezza Passaro e compagni arriveranno da terzi o da quarti del raggruppamento. In questa ottica, determinante sarà la sfida del 14 novembre, alla ripresa, in casa del Tc Italia di Forte dei Marmi. Tornando allo stop contro i siciliani, c’è rammarico soprattutto per la sconfitta di Andrea Militi Ribaldi, nel primo singolare, contro Giorgio Tabacco.

L’eugubino ha avuto addirittura cinque match-point ma non è riuscito a chiudere la sfida, cedendo poi al terzo set. Ha lottato alla grande Francesco Passaro, che è stato capace di tenere testa allo spagnolo Zapata Miralles nr. 123 del mondo. Reduce dal trionfo in doppio di Madrid, Francesco ha sciorinato una bella prestazione portando al terzo set il più quotato avversario. Niente da fare per Tomas Gerini, sempre indomito ed in partita contro Julian Ocleppo, vittorioso 64 63. Manca l’acuto infine anche Gilberto Casucci, superato da Fausto Tabacco. Nei doppi spazio anche a Davide Natazzi e Federico Cecconi; Messina non ha lasciato niente di intentato firmando il perentorio 6-0.