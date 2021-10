Tenni Serie A1: primo storico punto per lo Junior Tennis Perugia contro il Parioli della grande promessa Cobolli: che rimonta i perugini!

TABELLINO - SERIE A/1 di tennis

Junior Tennis Perugia - Tennis Club Parioli 3-3

Singolari: Cobolli b. Skander Mansouri 76 64 - Francesco Passaro b. Fago 16 64 62 - Rondoni b. Tomas Gerini 75 62 - Bessire b. Gilberto Casucci 75 46 61

Doppi: Mansouri/Militi Ribaldi b. Fago/Bessire 76 63 - Passaro/Casucci b. Cobolli/Rondoni 46 75 107

Il cuore oltre l’ostacolo. Primo storico punto dello Junior Tennis Perugia in serie A1. Una rimonta straordinaria al cospetto del Tc Parioli, altro squadrone del girone 4, che era in vantaggio 3-1 dopo le sfide di singolare. Ma i ragazzi di capitan Tarpani, grazie a due vittorie in doppio griffate dai talenti Passaro/Casucci e dal tunisino Mansouri insieme ad Andrea Militi Ribaldi, sono riusciti nell’impresa muovendo così la classifica. Particolarmente emozionante soprattutto la partita vinta da Casucci e Passari, al super tie-break al cospetto di Flavio Cobolli e Pietro Rondoni. Comprensibile la soddisfazione dello staff perugino: “Ci dà grande morale questo risultato – commentano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Francesco Vazzana e Stefano Lillacci -. I ragazzi sanno di poter competere a questi livelli anche contro grandi giocatori, quindi proseguiamo su questa strada vogliosi di fare bene”.

Certo, la classifica langue dopo tre giornate del girone 4 di serie A1, i perugini sono ultimi con un punto, ma essersi sbloccati significa molto. Le partite di singolare sono iniziate col successo di Francesco Passaro su Matteo Fago; al terzo set, col talento di casa partito a rilento e poi cresciuto alla distanza. Vittoria in un match molto equilibrato del classe 2002 Flavio Cobolli, autore di una grande scalata nel 2021 che l’ha portato alla posizione nr. 219 mondiale, sul tunisino Skander Mansouri alla prima partita stagionale con lo Junior. Quindi nulla da fare per Tomas Gerini contro il solido Pietro Rondoni mentre rammarico c’è stato per il ko al terzo set di Gilberto Casucci contro Francesco Bessire. Come detto, nel pomeriggio doppi di straordinaria intensità che hanno visto esultare i gialloblù che domenica, per la prima giornata di ritorno, giocheranno nuovamente in casa contro il Circolo del Tennis e della Vela Messina.