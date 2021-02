Volley Superlega, la Sir Safety Perugia punta i playoff con la nuova maglia: "A Civitanova ci ha portato fortuna"

Un successo pesante quello ottenuto ieri dalla Sir Safety Conad Perugia sul campo della Lube Civitanova, che ha chiuso con un turno di anticipo sulla fine della regular-season la corsa al primo posto ormai blindato dai biaconeri, ora a +4 sui marchigiani e attesi sabato (6 febbraio) dall'ultima sfida al PalaBarton contro Monza.

"Un risultato importante per mille motivi - spiega nel 'day after' Max Colaci, anche ieri eccellente padrone della seconda linea perugina -. Lo è per noi, per la squadra, per l’ambiente, per dare un segnale, per il primo posto in regular season, perché vincere a Civitanova è sempre difficile. Siamo contenti, abbiamo reagito da squadra, abbiamo anche sofferto e sarebbe un errore grande pensare di non soffrire contro la Lube perché stiamo parlando di una squadra che batte bene, mura bene, difende. Contro di loro è fondamentale saper reagire e superare i momenti complicati, è l’unica chiave per poterli battere e ieri lo abbiamo fatto bene”.

Solo il tempo dirà il valore del vantaggio del fattore campo nei playoff in una stagione senza pubblico sugli spalti: “Senza tifosi il fattore campo nei playoff influirà meno - afferma ancora il libero bianconero -, però arrivare primi è importante, ed è il terzo anno che lo facciamo non considerando la scorsa stagione che è stata interrotta. È sempre difficile venire a giocare a Perugia, è il nostro campo, giocando più volte in casa si viaggia meno. Insomma, tante piccole cose che sommate possono fare la differenza. Ma soprattutto è un segnale a livello mentale, vuol dire che siamo sempre lì, che siamo costanti, nonostante quest’anno qualche alto e basso lo abbiamo avuto, ma in una stagione particolare per tutti. Era un nostro obiettivo arrivare primi e sono contento”.

Ultima curiosità sulla nuova maglia dei Block Devils che ieri ha fatto il suo esordio: “Ha portato fortuna - sorride Colaci -. “Devo dire che in questi quattro anni abbiamo sempre avuto maglie molto belle e colorate. Ma la nuova maglia significa soprattutto che arrivano sponsor nuovi e questo è molto importante per una società di alto livello come la nostra”.