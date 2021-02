Volley Superlega, Sir Safety in festa per la vittoria a Civitanova: "Riscattato il ko di Coppa Italia"

Sir Safety Conad Perugia in festa dopo il successo sul campo di Civitanova che ha certificato con un turno di anticipo la vittoria della regular-season da parte dei 'Block Devils', pronti dopo la sfida di sabato (6 febbraio) contro Monza al Palabarton ad affrontare i playoff-scudetto da primi della classe.

Una piccola 'vendetta' dopo il ko di domenica scorsa contro i marchigiani a Bologna nella finale della Coppa Italia: “È una vittoria importante per la regular season - dice il bianconero Fabio Ricci, autore dell'ace che ha chiuso l'incontro -, ma soprattutto era importante battere un colpo per noi stessi dopo la Coppa. Dovevamo riscattarci e ripartire. Magari non abbiamo espresso una grande pallavolo, ma ce la siamo portata a casa e questo è quello che conta”.

A fargli da eco le parole del compagno di squadra Sebastian Solè: “Avevamo ancora in corpo la delusione per la sconfitta di Bologna - dice l'argentino -, è stato difficile. Anche stasera siamo stati sotto a tratti, ma abbiamo tirato fuori tanto coraggio e una buona pallavolo. E alla fine è arrivata una vittoria preziosa per il morale e per la classifica”.