Volley Champions League, Perugia-Trento 3-2: non riesce l'impresa, niente finale per la Sir

"Siamo all'inferno di nuovo. E allora... fuoco cammina con noi". Questo lo striscione appeso dai tifosi di Perugia sugli spalti di un PalaBarton ancora chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus, per caricare la Sir Sicoma Monini nella semifinale di ritorno della Champions League contro Trento dopo il ko per 3-0 incassato all'andata. E il fuoco ha davvero accompagnato i 'Block Devils' di coach Heynen per i primi due set, giocati alla perfezione dai bianconeri volati presto sul 2-0.

L'impresa necessaria per andarsi poi a giocare la finale al golden set iniziava a materializzarsi, tanto che anche nel terzo parziale Perugia è partita bene per poi cedere di misura (23-25). Lì è stato il momento in cui il fuoco si è spento e nel quarto set la Sir è crollata (12 errori diretti), risvegliandosi quando era ormai troppo tardi, con il 2-2 che ha regalato la finale a Trento rendendo inutile il tie-break. A far festa è stata così la Itas (indolore la prima sconfitta in questa Champions) che si giocherà il trofeo a Verona contro i polacchi dello Zaksa, vincitori al 'golden set' contro i russi dello Zenit Kazan.

Purtroppo i 9 ace (3 per Plotnytskyi e Leon), i 12 muri vincenti (3 di Ricci) ed il 53% finale in attacco di squadra non rendono meno amara la conclusione dell’avventura europea di Perugia che esce di scena ad un passo dalla finale. Resta, questo sì, la prestazione fornita per larga parte del match dalla squadra. Una prestazione da cui, smaltita l’ovvia delusione del momento, i Block Devils devono ripartire perché tra tre giorni si torna a giocare con gara 1 di semifinale playoff contro Monza.

