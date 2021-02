LIVE Calciomercato al rush finale, si chiude alle ore 20: tutte le trattative del Perugia

Ultime ore di contrattazioni nella finestra invernale riservata ai trasferimenti: Baiocco saluta ma è in arrivo un baby portiere dalla Juventus, possibili scambi per Falzerano e Moscati

Ultime ore di trattattive nella finestra invernale di calciomercato, la cui chiusura è fissata per le ore 20 di oggi (lunedì 1 febbraio). Dopo gli arrivi del centravanti Michele Vano (29 anni) dal Verona, del jolly Giovanni Di Noia (26) dal Chievo e del posrtiere Simone Minelli (26) dalla Spal, intervallati dalla cessione del centrocampista Vlad Dragomir (21) all'Entella, il Perugia è pronto a cogliere eventuale altre occasioni 'last minute'.

(notizia in aggiornamento)

Ore 18.01 - Il Modena ha preso l'attaccante Davide Luppi (30). Gli emiliani, sempre secondo Sky Sport, non mollano comunque Pierini (22) dell'Ascoli (ma di proprietà del Sassuolo) che interessa anche al Perugia in un possibile scambio con Falzerano nelle Marche

Ore 17.29 - Inserimento del Modena su Nicholas Pierini (22 anni) dell'Ascoli (ma di proprietà del Sassuolo), attaccante finito sul taccuino del Perugia. A rivelarlo è 'Sky Sport' che aveva rivelato l'indiscrezione di un possibile scambio tra il Grifo e i marchigiani, interessati all'esterno biancorosso Marcello Falzerano (29) e pronti a 'liberare' Pierini dal prestito.

IPOTESI SCAMBI - Per far posto a nuovi calciatori servono però delle uscite (con la valigia c'è sempre il 33enne terzino ALeandro Rosi accostato recentemente all'Arezzo) e in questo rush finale le ipotesi più facilmente realizzabili sono quelle che riguardano possibili scambi. Uno di questi, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', potrebbe avvenire con l'Ascoli, dove potrebbe finire (in B) l'esterno Marcello Falzerano (29) con l'attaccante Nicholas Pierini (22, di proprietà del Sassuolo) a compiere il viaggio inverso con destinazione Umbria. Un altro possibile scambio, secondo il sito specializzato 'Tuttomercatoweb', potrebbe avvenire con la Triestina, che per avere Marco Moscati (28) offrire l'altro centrocampista ed ex grifone Giuseppe Rizzo (29).

PORTE GIREVOLI - Il Perugia intanto, "comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il portiere Paolo Baiocco. Il club ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera". Secondo 'Sky Sport' sempre oggi potrebbe firmare con il Perugia il suo più giovane collega Giandomenico Basso Palmiero (17), in arrivo dalla Juventus.