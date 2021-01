Calciomercato, primo rinforzo di gennaio per il Perugia: ufficiale Vano per l'attacco

Primo rinforzo del mercato di gennaio per il Perugia, che lotta al vertice nel girone B di Serie C e regala così al tecnico Fabio Caserta una pedina in più nella corsa alla B. Si tratta di Michele Vano, attaccante classe 1991 che "arriva - spiega il club in un comunicato - dalla società Hellas Verona a titolo temporaneo con obbligo di riscatto".

L’attaccante, classe 1991, ha militato in questa prima parte di stagione al Mantova con la quale ha totalizzato 13 presenze (nessun gol ma due assist a referto), mentre nella passata stagione ha vestito la maglia del Carpi sempre in C, segnando 8 reti (+3 assist) in 20 partite giocate.