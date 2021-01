Coronavirus, nasce 'Grifo Delivery': i prodotti ufficiali del Perugia direttamente a casa dei tifosi

Con gli stadi ancora chiusi al pubblico per l'emergenza coronavirus non manca comunque l'amore dei tifosi al Perugia, seguito da 'lontano' mentre lotta per risalire in B nel girone C di Serie C. Un amore, quello del popolo biancorosso, che il club cerca ora di ripagare con 'Grifo Delivery', nuovo servizio dello Store ufficiale.

"A partire dal 7 gennaio - spiega la società - per i tifosi sarà possibile ricevere comodamente a casa i prodotti ufficiali del merchandising biancorosso, acquistati attraverso una facile procedura. Per attivare il servizio di Delivery (momentaneamente disponibile fino a 30 km dallo stadio 'Curi') si dovrà consultare il catalogo presente sul sito ufficiale), scegliere i prodotti presenti con un ordine minimo di € 40,00 e scrivere su WhatsApp al numero 3401242911 nei giorni e orari di apertura dell'A.C. Perugia Store".

"Il personale dello Store - si legge ancora in un comunicato del club - invierà conferma dell'ordine e in 24/48 ore lavorative i prodotti arriveranno con una macchina rigorosamente personalizzata per il servizio Grifo Delivery. Il pagamento degli articoli sarà effettuato in contanti alla consegna e per qualsiasi problematica relativa ai prodotti acquistati sarà necessario recarsi presso l'A.C. Perugia Store dello stadio entro 30 giorni dall'acquisto. Non sono previsti costi di trasporto aggiuntivi e il prezzo degli articoli sul catalogo è il medesimo rispetto a quelli presenti nello Store. Un nuovo servizio a disposizione dei tifosi del Grifo che ora potranno godere di una nuova alternativa per acquistare i prodotti ufficiali o fare un regalo spedendolo direttamente a casa. Si ringraziano gli sponsor ufficiali biancorossi Satiri Auto e Grafox per aver aderito e collaborato al progetto Grifo Delivery".