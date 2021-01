Matelica-Perugia 1-3: un Grifo cinico inizia bene il 2021 e cala il tris con Murano, Minesso e Vano

Il Perugia inizia il 2021 calando il tris sul campo del Matelica, battuto 3-1 grazie ai gol segnati nel primo tempo da Murano e Minesso e al rigore poi trasformato nel finale dal nuovo attaccante Vano, entrato da poco. Ridisegnato da Fabio Caserta con il 4-3-3 di inizio stagione, il Grifo dimostra solidità e cinismo su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia, contro un avversario volitivo che aveva trovatao il momentaneo pari con una splendida punizione di Volpicelli ma al quale i biancorossi hanno poi concesso poco e niente. Tre punti pesanti per il Grifo, che approfitta così del pareggio della capolista Sudtirol, fermata ieri sullo 0-0 a Cesena in uno degli anticipi della 18ª giornata.

LE SCELTE - Senza Dragomir, Cancellotti e Bianchimano e con Monaco e Sounas non al meglio, Caserta ridisegna il Grifo abbandona l'ormai consueto 3-5-2 per tornare alla difesa a quattro vista in estate: in mediana con Burrai ci sono Moscati e Vambaleghem, mentre Sgarbi fa coppia con capitan Angella in una retroguardia completata dai terzini Elia e Crialese, mentre davanti ci sono Minesso e Murano a dar man forte a Melchiorri, maceratese di Treia, con il nuovo acquisto Vano che inizia dalla panchina. Schieramento speculare per il Matelica, con il centrocampista umbro Calcagni che parte tra le riserve.

IL PRIMO TEMPO - Parte forte la squadra di casa, che pende subito in mano il pallino del gioco e chiude nella propria metà campo un Grifo che però passa al primo affondo: sgroppata di Elia sulla destra e cross sul secondo palo, dove Murano tutto solo spinge in rete (11'). Il vantaggio dura però una decina di minuti appena, perché al 21' Volpicelli di sinistro spedisce il pallone all'incrocio direttamente su calcio di punizione. Tutto da rifare per il Perugia, che contiene senza troppi affanni le iniziative dei marchigiani e al 32' torna avanti: cross di Melchiorri defilato sulla destra, deviazione di un avversario con la palla che si impenna e ottimo stacco di Minesso, che segna ancora di testa dopo le tre reti così realizzate nell'ultimo match del 2020 vinto al Curi contro il Ravenna. Al 37' arriva poi anche il tris, ma il gol di Murano - pescato con un prezioso esterno da Moscati- è annullato per fuorigioco.

Matelica-Perugia 1-3

IL TABELLINO:

MATELICA (4-3-3): Cardinali; Fracassini, Cason (31' st Barbarossa), De Santis, Magri (27' st Maurizii); Bordo, Pizzutelli, Balestrero (27' st Alberti); Volpicelli (31' st Leonetti), Moretti, Franchi (8'st Peroni). A disp.: Martorel, Puddu, Di Renzo, Santamarianova, Baraboglia, Calcagni, Masin. All. Gianluca Colavitto

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Elia, Angella, Sgarbi, Crialese (28' st Favalli); Moscati (21' st Kouan), Burrai (21' st Sounas), Vanbaleghem; Minesso (40' st Falzerano), Melchiorri (21' st Vano), Murano. A disp.: Bocci, Baiocco, Rosi, Monaco, Negro, Konate, Lunghi. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 11' pt Murano (P), 22' pt Volpicelli (M), 32' pt Minesse (P), 42' st Vano (P, rig.)

NOTE: Ammoniti: De Santis, Alberti (M); Crialese, Elia,Vano (P)

