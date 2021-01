Matelica-Perugia 1-3, Caserta applaude: "Bravo Grifo, questa vittoria è per Eugenio"

Fabio Caserta non nasconde la sua soddisfazione dopo il 3-1 con cui il Perugia ha battuto a domicilio il Matelica iniziando al meglio il suo 2021. Una gara vinta tornando a una sorta di 4-3-3, modulo che era nei piani del tecnico a inizio stagione e che era stato abbandonato dopo la batosta di Mantova a vantaggio del 3-5-2. "Al d là del sistema di gioco - ha detto l'allenatore biancorosso dopo il match ai microfoni di Umbria Tv - volevo delle risposte della squada dopo la sosta natalizia. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una grande gara sotto la pioggia, su un campo difficile e contro una formazione che sta facendo bene".

A Caserta piace il suo Grifo camaleontico: "Fondamentale è l'interpretazione del modulo e della partita e oggi siamo stati bravi a leggere bene ogni situazione. Sapevo che potevamo rischiare qualcosa con questo assetto ma volevo un Grifo più propositivo. Abbiamo giocatori molto duttili che mi consentono di cambiare in base agli avversari, oggi ad esempio in fase difensiva eravamo schierati con un 4-3-1-2 con Minesso a muoversi tra le linee consentendoci di ripartire".

Il tecnico risponde poi così alle domande sul mercato di gennaio, che ha già visto l'arrivo del nuovo attaccante Vano (oggi entrato nel finale e a segno su rigore) e terrà banco per le prossime settimane: "Ho già troppi pensieri di campo, a queste cose ci pensa il direttore che conosce le caratteristiche dei rinforzi che potrebbero esserci utili. Sarà un mese di passione per la società". Finale con un pensiero per Eugenio Rossi, giovane tifoso del Grifo scomparso di recente: "Ci tenevamo a dedicargli una vittoria"