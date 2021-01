Matelica-Perugia 1-3, allarme Melchiorri: "Uscito per un problema al ginocchio"

Allarme Melchiorri in casa Perugia, con l'attaccante che spiega di essere uscito per un problema al ginocchio nel finale del match vinto 3-1 dal Grifo sul campo del Matelica: "È stata una distorsione in seguito a un contrasto - ha spiegato l'attaccante nel post partita ai microfoni di Umbria Tv -, ho sentito dolore e sono uscito per paura. Ora aspettiamo la risonanza, ma speriamo non sia niente di grave".

Sulla proccupazione prevale però la gioia per un successo pesante, ottenuto tra l'altro proprio nella sua Macerata: "Sono nato a Treia ma sono maceratese - ha detto - ed è stato emozionante tornare a casa e a giocare su questo campo, dove ho vissuto tanti momenti speciali. Questi punti sono pesanti perché ci consentono di ripartire bene in questo nuovo anno e di restare vicini alla vetta".

Melchiorri, soddisfatto per l'interpretazione del 'nuovo' 4-3-1-2 da parte del Grifo, fa poi i complimenti al compagno Minesso che è andato in gol anche oggi dopo la tripletta rifilata al Ravenna nell'ultimo match del 2020: "Stiamo lavorando su questo modulo solo da pochi giorni e dunque c'è ancora da migliorare, ma oggi siamo andati. Sono poi felice per Minesso che sta sorprendendo, nella prima parte di stagione ha giocato poco ma ha lavorato con umiltà e si è così guadagnato un posto che si sta pienamente meritando".