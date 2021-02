Serie C, Perugia-Modena: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sono 23 i convocati del Perugia in vista della sfida di domani (sabato 27 febbraio, ore 17.30 con diretta testuale su perugiatoday.it) al Curi contro il Modena (27ª giornata), seconda del girone B di Serie C a -4 dal Padova capolista e a +1 sul Sudtirol e sul Grifo, che ha però giocato due gare in meno rispetto alle tre rivali. Il tecnico biancorosso dovrà fare a meno di Crialese e Kouan, fermati per un turno dal giudice sportivo, ma dalla squalifica tornano Sgarbi e Melchiorri e rientra anche Vano tra i 23 convocati. Sull'altro fronte sono invece 24 i 'canarini' inseriti in lista da Michele Mignani, che dovrà fare a meno invece dello squalificato centrocampista Prezioso e dell'infortunato esterno Pierini.

CONVOCATI PERUGIA - Portieri: Bocci, Fulignati, Minelli. Difensori: Angella, Cancellotti, Favalli, Monaco, Negro, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Elia, Falzerano, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Lunghi, Melchiorri, Minesso, Murano, Vano.

CONVOCATI MODENA - Portieri: Chiossi, Gagno, Narciso. Difensori: De Santis, Gobbi, Ingegneri, Mattioli, Mignanelli, Pergreffi, Varutti, Zaro. Centrocampisti: Bearzotti, Castiglia, Corradi, Davì, Gerli, Vaccari. Attaccanti: Sodinha, Luppi, Monachello, Scappini, Spagnoli, Tulissi.

Perugia-Modena (h 17.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati, Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Sounas, Burrai, Di Noia; Elia, Falzerano; Bianchimano. A disp.: Bocci, Minelli, Rosi, Monaco, Negro, Moscati, Vanbaleghem, Lunghi, Minesso, Murano, Melchiorri, Vano. All. Fabio Caserta

MODENA (4-3-3): Gagno; Ingegneri, Zaro, Pergreffi; Mattioli, Castiglia, Gerli, Muroni, Mignanelli; Spagnoli, Luppi. A disp.: Chiossi, Narciso, De Santis, Gobbi, Varutti, Bearzotti, Corradi, Davì, Vaccari, Sodinha, Monachello, Scappini, Tulissi. All. Michele Mignani

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

WEB: perugiatoday.it

TV: Eleven, Sky

RADIO: Umbria Radio

LA 27ª GIORNATA - Sabato (27/02): Gubbio-Vis Pesaro (h 15), Imolese-Mantova (h 15), Matelica-Virtus Verona (h 15), Sambenedettese-Sudtirol (h 15), Feralpisalò-Legnago (h 17.30), Perugia-Modena (h 17.30). Domenica (28/02): Carpi-Fermana (h 12.30), Fano-Ravenna (h 15), Triestina-Arezzo (h 15), Padova-Cesena (h 17.30).

LA CLASSIFICA - Padova 54, Modena 50, Perugia** 49, Sudtirol 49, Triestina 43, Virtus Verona 41, Cesena*** 41, Feralpisalò* 39, Sambenedettese 38, Mantova 34, Matelica 33, Fermana* 30, Gubbio* 30, Carpi 29, Imolese* 25, AJ Fano* 24, Vis Pesaro 23, Legnago Salus 22, Ravenna 19, Arezzo 15.

(*una gara in meno; **due gare in meno; ***tre gare in meno)