VIDEO Perugia-Modena, la vigilia di Caserta: "Dubbi in tutti i reparti"

"Una gara importante, contro una squadra forte". Così alla vigilia Fabio Caserta ha presentato la sfida di domani (sabato 27 febbraio, ore 17.30) al Curi contro gli emiliani, ora secondi nel girone B di Serie C a -4 dal Padova capolista e a +1 sul suo Grifo, che ha però giocato due gare in meno. "Ho dubbi in tutti i reparti" ha aggiunto poi l'allenatore biancorosso, che vuole tenere tutti sulla corda.