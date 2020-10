Legnago Salus-Perugia, la vigilia di Caserta: "Grifo, ora non cambiare"

Rialzatosi dalla crisi battendo la Fermana al Curi dopo i ko incassati con il Cesena e a Mantova, il Perugia sarà di scena domani (mercoledì 21 ottobre, ore 18.30) sul campo dell'imbattuto Legnago. Poco tempo per preparare la trasferta veneta e una prima 'mini' emergenza dovuta all'assenza di tre infortunati. "Kouan (distorsione al ginocchio, ndr) deve fare altri esami per capire l'entità del problema - spiega il tecnico Fabio Caserta alla vigilia -, Burrai ha avuto un problemino muscolare mentre Minesso ha iniziato la fase di recupero: spero di riaverli presto a disposizione. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita ma purtroppo questo è il calendario, nelle difficoltà dobiamo dare tutti qualcosa in più".

Probabilmente ancora con il 3-5-2 visto nell'ultimo match: "Il sistema ci ha dato dei vantaggi, se la squadra lo interpreta bene e i ragazzi hanno sicurezzze non vedo perché cambiare, anche se io di solito non gioco con la difesa a tre. Poi qualche accorgimento ci può sempre stare in base all'avversaria e non dobbiamo mentalizzarci su un unico modulo. La cosa fondamentale è non sbagliare approccio, come con la Fermana dovremo essere concentrati dal primo all'ultimo minuto e cattivi su ogni palla".

In cabina di regia dovrebbe esserci ancora Moscati: "Mi è piaciuto - dice Caserta - ha dimostrato che quando sai giocare a calcio non conta il ruolo e anche contro il Fano, da terzino, aveva fatto una buonissima partita. È un calciatore molto duttie e utile a questa squadra, ci dà tanta esperienza e personalità. Valuterò oggi se riproporlo ancora in quella posizione, anche se non è il suo ruolo naturale". Qualche avvicendamento potrebbe comunque arrivare: "Valuterò chi ha recuperato dall'ultima partita e ragionerò anche in basa alla prossima gara. È logico che tra domani e domenica prossima qualche cambio dovrò farlo".

La speranza è quella di ottenere un risultato che alimenti la ritrovata fiducia: "Nell'ultima settimana abbiamo lavorato molto e anche parlato dei problemi da risolvere, ci siamo calato nella mentalità della C che è un campionato difficile. Anche col Legnago sarà dura, sono imbattutti e hanno pareggiato a Padova dopo aver battuto la Triestina, due tra le favorite. Giocano bene e corrono tanto, servirà una grande prestazione. Voglio lo stesso spirito visto con la Fermana che, al di là del risultato, dovrà accomnpagnarci da qui alla fine".