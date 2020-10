Perugia-Fermana 2-0, le pagelle del Grifo: Caserta con la sciabola, Elia da paura

Le pagelle del Perugia dopo il 2-0 rifilato alla Fermana sul terreno del Curi, riaperto parzialmente ai tifosi per la prima volta in questa stagione. Una vittoria importante per il Grifo che era reduce dalle due sconfitte di fila incassate contro il Cesena e a Mantova...

FULIGNATI SV Una domenica da spettatore, esce dal campo con i guantoni puliti.

NEGRO 6,5 Dopo la disastrosa prova di Mantova al fianco di Sgarbi, con Angella di nuovo al suo fianco ritrova sicurezza. Ed è lui, soprattutto, a segnare con un imperioso stacco di testa il gol (il suo primo in biancorosso) che spiana la strada al Grifo.

ANGELLA 6 Torna in campo (da capitano) dopo l'esclusione di Mantova e, libero da compiti di marcatura al centro della difesa a tre, guida il reparto (per la verità poco impegnato) senza mai perdere lucidità.

MONACO 6 Di nuovo titolare nel Grifo dopo tempo immemore, ci mette voglia e concentrazione. Chiude con qualche problemino fisico ma stringe i denti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>