Grifo, da oggi c'è un'avversario speciale: Camplone nuovo tecnico dell'Arezzo

Ci sarà un nuovo 'speciale' avversario sulla strada del Perugia, che nel girone di ritorno sfiderà al Curi il grande ex Andrea Camplone. Il tecnico pescarese, protagonista dell'ultima promozione in B del Grifo ed ex calciatore biancorosso, è stato infatti scelto dall'Arezzo (come i biancorossi nel girone B di Serie C) per sostituire Alessandro Potenza (battuto in trasferta dal Perugia nel primo round del 'derby etrusco'), che è stato esonerato insieme al direttore sportivo Giuseppe Di Bari.

"Sono molto contento di dare una mano all’Arezzo. Dopo la mia ultima esperienza a Catania, questa per me è una grande sfida. Mi voglio rimettere in discussione e credo che Arezzo sia la piazza giusta per farlo", ha dichiarato Camplone il cui staff sarà composto da Maurizio Tacchi (vice allenatore), Marco Onesti (preparatore dei portieri), Salvatore Lalinga (preparatore atletico) e Matteo Bonavolontà (collaboratore).