Serie C, girone B: il Carpi travolge il Modena (3-0), Perugia ora terzo in classifica

Vittoria per 3-0 del Carpi in casa contro il Modena nell'ultimo match domenicala della 29ª giornata del girone B di Serie C, il cui programma si chiuderà domani sera con Mantova-Sudtirol (ore 21). I canarini di Michele Mignani restano così a quota 53 come il Perugia (che deve però recuperare due gare) a -8 dal Padova capolista (vincitore nel pomeriggio proprio sul Grifo di Fabio Caserta) e a -2 dal Sudtirol che sarà di scena domani sera a Mantova nel posticipo.

LA 29ª GIORNATA - Domenica (07/03): Fano-Fermana (h 15), Imolese-Triestina (h 15), Matelica-Legnago (h 15), Sambenedettese-Arezzo (h 15), Cesena-Vis Pesaro (h 16), Gubbio-Ravenna (h 17.30), Feralpisalò-Virtus Verona (h 17.30), Padova-Perugia (h 17.30), Carpi-Modena (h 20.30). Lunedì (08/03): Mantova-Sudtirol (h 21).

LA CLASSIFICA - Padova 61, Sudtirol* 55, Perugia** 53, Modena 53, Triestina 46, Feralpisalò* 45, Cesena*** 42, Matelica 42, Sambenedettese 42, Virtus Verona 41, Mantova* 38, Fermana* 35, Gubbio* 35, Carpi 34, Vis Pesaro 30, Imolese* 26, AJ Fano* 26, Legnago Salus 23, Ravenna 20, Arezzo 17.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)

RECUPERI - Mercoledì (10/03): Cesena-Perugia (h 15), Imolese-AJ Fano (h 15).

LA 30ª GIORNATA - Sabato (13/03): Arezzo-Fermana (h 15), Triestina-Feralpisalò (h 17.30). Domenica (14/03): Modena-Mantova (h 12.30), Legnago-Fano (h 15), Perugia-Carpi (h 15), Ravenna-Cesena (h 15), Sudtirol-Imolese (h 15), Matelica-Padova (h 15), Virtus Verona-Gubbio (h 15), Vis Pesaro-Sambenedettese (h 17.30).