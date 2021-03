Padova-Perugia 1-0, la promessa di Fulignati: "Qui non molla nessuno"

È un Andrea Fulignati deluso ma non rassegnato quello che si presenta ai microfoni dopo il ko del Perugia sul campo del Padova, capolista del girone B di Serie C ora a +8 sul Grifo che deve però recuperare ancora due partite.

"Loro più squadra di noi? Non sono d'accordo - dice il portiere biancorosso ai microfoni di Umbria Tv rispondendo a una domanda dopo il match. Il Padova è semplicemente una squadra forte che è stata brava a sfruttare l'episodio, in quanto a noi abbiamo perso uno scontro diretto e anche se ci dispiace può capitare".

Un ko che non basta però per costringere alla resa il Perugia: "Qui non molla nessuno - assicura Fulignati -. Non sarà facile vincere i due recuperi ma se ci riusciamo possiamo tornare a ridosso della vetta. Bisogna iniziare già da quello di mercoledì a Cesena, per mettere poi di nuovo pressione al Padova. Niente è perduto, ci sono ancora tante partite da giocare".