Serie B, risultati della 37ª e classifica: Perugia nei guai, la salvezza passerà dagli ultimi 90' di Venezia

Sconfitta pesantissima quella del Curi contro il Trapani per il Perugia di Massimo Oddo, che viene agganciato in classifica a quota 45 dal Pescara e viene avvicinato dal Cosenza (ora a -2). A oggi il Grifo sarebbe salvo (ai playoyt andrebbero gli abruzzesi, in svantaggio coi biancorossi negli scontri diretti, e i calabresi), ma per evitare i playout sarà adesso decisiva l'ultima partita della regular-season che vedrà Angella e compagni fare visita a un Venezia non ancora salvo: un risultato diverso dalla vittoria potrebbe non bastare.

LA 37ª GIORNATA (lunedì 27 luglio, ore 21) - Benevento-Chievo 0-1, Cittadella-Venezia 1-0, Crotone-Frosinone 1-0, Empoli-Cosenza 1-5, Juve Stabia-Cremonese 1-2, Perugia-Trapani 1-2, Pescara-Livorno 1-0, Pisa-Ascoli 1-0, Pordenone-Salernitana 1-1, Spezia-Entella 0-0.

LA CLASSIFICA - Benevento 83, Crotone 68, Spezia 58, Pordenone 57, Cittadella 55, Chievo 53, Pisa 53, Frosinone 53, Salernitana 52, Empoli 51, Entella 48, Cremonese 48, Venezia 47, Ascoli 46, Perugia 45, Pescara 45, Cosenza 43, Juve Stabia 41, Trapani (-2) 41, Livorno 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LA 38ª GIORNATA (venerdì 31 luglio, ore 21) - Ascoli-Benevento, Chievo-Pescara, Cosenza-Juve Stabia, Cremonese-Pordenone, Entella-Cittadella, Frosinone-Pisa, Livorno-Empoli, Salernitana-Spezia, Trapani-Crotone, Venezia-Perugia.