Perugia-Trapani 1-2, già svanito l'effetto Oddo: beffa al 92' e salvezza di nuovo in bilico

Già svanito l'effetto Oddo: dopo la vittoria sul campo dell'Entella al tecnico pescarese tornato al posto di Cosmi serviva una vittoria per blindare la salvezza con un turno di anticipo e invece il suo Grifo - dopo aver sprecato due grandissime occasioni nella ripresa con Kouan (errore incredibile) e Nicolussi Caviglia (ipnotizzato dal portiere Carnesecchi), più un altro paio con Buonaiuto - si fa beffare in casa dal Trapani, in rete al 92' con Luperini dopo che in un primo tempo equilibrato Falcinelli aveva replicato a una 'perla' di Grillo. Non sono bastati il gol di 'Dieguito' e i 25' sontuosi di Melchiorri, entrato al posto di un evanescente Iemmello e strepitoso nei panni di 'regista' avanzato, con cui ha regalato i due assist al bacio poi sprecati dai giovani centrocampisti biancorossi quando i siciliani erano sbilanciati a caccia di una vittoria che per loro già valeva la sopravvivenza.

Una prestazione tutto sommato buona per il Perugia (contro una formazione che nelle ultimi 13 match ha perso una sola volta), come del resto era accaduto nelle prime partite giocate dopo il lockdown con Serse Cosmi, ma gli 'antichi vizi' tornano purtroppo a galla al di là dei moduli (stasera ancora 4-3-2-1) e del tecnico che siede in panchina: troppa fatica a segnare e disattenzioni fatali in fase difensiva, come quella costata carissima stavolta. Per evitare i playout sarà adesso decisiva la prossima sfida (venerdì 31 luglio, ore 21) sul campo di un Venezia che a sua volta non è ancora salvo: con una vittoria i biancorossi sarebbero salvi, con un risultato diverso rischierebbero invece seriamente di dover affrontare lo 'spareggio' per non retrocedere in una Serie C che adesso fa davvero paura.

IL TABELLINO:

Perugia-Trapani 1-2

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario, Mazzocchi (17' st Rosi), Gyomber, Angella, Falasco; Falzerano (24' st Kouan), Carraro, Dragomir (1' st Nicolussi Caviglia); Falcinelli (17' st Buonaiuto), Capone; Iemmello (24' st Melchiorri). All. Massimo Oddo

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo (31' st Scaglia), Buongiorno; Kupisz, Coulibaly (24' st Piszczek), Odjer (1' st Taugourdeau), Colpani (1' st Luperini), Grillo; Dalmonte, Pettinari (32' st Evacuo). All. Fabrizio Castori

ARBITRO: Federico Dionisi di L'Aquila

NOTE: Ammoniti: Gyomber, Mazzocchi, Rosi (P); Odjer, Pagliarulo, Grillo, Kupisz (T)

MARCATORI: 23' pt Grillo (T), 26' pt Falcinelli (P), 47' st Luperini (T)

