Perugia-Trapani 1-2, le pagelle del Grifo: non bastano Falcinelli e Melchiorri, Iemmello non pervenuto

Le pagelle del Perugia dopo il ko incassato al 92' contro il Trapani al Curi, che rimette il Grifo nei guai e costretto ad andare a vincere a Venezia nell'ultimo turno della regular-season (venerdì 31 luglio, ore 21) per avere l'aritmetica certezza di restare in Serie B.

VICARIO 5,5 Stavolta non basta lui a salvare il Grifo. Incolpevole sul gol di Grillo, è sicuro sulle uscite come nel gioco coi piedi e fa buona guarda sui tentativi dalla distanza. Al 92' però si fa sorprendere dalla palla schiacciata di testa da Evacuo e poi spinta in rete da Luperini.

MAZZOCCHI 5 Dopo tutti i chilometri macinati dalla ripresa del campionato accusa la stanchezza e smarrisce anche il feeling su Falzerano: la coppia di destra perde alla distanza il duello ocn Olpani e Grillo, a cui entrambi lasciano troppo spazio in occasione del primo gol (dal 17' st ROSI 5,5 Ammonito al 27', la sua esperienza non basta a trasmettere tranquillità ai compagni)

GYOMBER 6 Subito ammonito per un fallo su Coulibaly partito in contropiede (3'), non perde la bussola né la lucidità necessaria in una gara vissuta in trincea a respingere i continui cross in arrivo da entrambe le fasce. Buona la marcatura su Pettinari, a cui viene praticamente concesso solo un colpo di testa (palla a lato di poco) nel cuore del primo tempo.

ANGELLA 5,5 Bene nel primo tempo, guida alla perfezione il reparto ed è decisivo un suo 'muro' su Pettinari (18'). Nella ripresa rischia il Trapani parte fortissimo e inizia a ballare anche lui come al 6', quando per rimediare a un suo stesso errore rischia di causare un calcio di rigore toccando la palla con un braccio in scivolata. E al 92' la difesa va in bambola sul gol vittoria dei siciliani.

FALASCO 5 Non spinge praticamente mai e poco coperto da Dragomir concede un'infinità di cross a Kupisz, che soprattutto nella ripresa non riesce mai a contrastare.

