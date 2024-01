Calcio serie C, il Perugia smentisce ogni voce di cessione

Serie C

Serie C Girone B

Dopo qualche mese di pausa è ripartita la ridda di voci che vedevano Massimiliano Santopadre in procinto di cedere il Perugia Calcio. Nel pomeriggio è circolata l'ipotesi di una cordara interessata a rilevare la società biancorossa, ma quest'ultima, interpellata sull'argomento, si è affrettata a smentire.

Questo il deciso comunicato diffuso sui social che riportiamo integralmente:

"AC Perugia Calcio smentisce in maniera categorica le notizie uscite in data odierna sulla cessione della società.

Ribadiamo inoltre di non diffondere notizie prive di fondamento soprattutto in un momento sportivo positivo per la squadra".

Smentite di facciata o reali? Nei prossimi giorni presumibilmente se ne saprà di più, ma la certezza è che il club vuole fare muro attorno ad una squadra reduce da quattro vittorie consecutive e nel bel mezzo di un periodo in cui i risultati finalmente stanno arrivando dopo l'impasse di dicembre.