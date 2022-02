Serie D: uscita la data di uno dei due recuperi del Foligno

Ufficializzata la data di almeno uno dei due reucperi del Foligno. I falchetti devono recuperare le due trasferte contro Unipomezia e Montespaccato, rinviate entrambe causa Covid. Ecco la nota diramata a riguardo.

"Il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti, con comunicato ufficiale n° 40 ha fissato la data per il recupero di Unipomezia - Foligno. La gara, valida per la 17esima e ultima giornata del girone di andata, si giocherà mercoledì 16 febbraio alle ore 14.30. Ancora da definire la data per il recupero del match tra Montespaccato e Foligno".