Calcio, Serie D Girone E: impegno difficile per il Trestina

Ancora un impegno difficile per il Trestina di Mister Ciampelli: dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente, i bianconeri sono attesi domani dalla difficilissima trasferta in casa della capolista Seravezza Pozzi. Il Trestina, tuttavia, sta macinando un gioco molto fluido e riconosciuto, sempre accompagnato da personalità e compattezza di squadra, ma non sempre supportato dai risultati: contro questo avversario, però, nonostante il pronostico avverso, Mister Ciampelli farà il possibile per condurre i suoi ragazzi ad un risultato importante.

Queste le partite dell'undicesima giornata, in programma domani alle 14.30:

Aquila Montevarchi – Pianese

Cenaia – Figline

Follonica Gavorrano – Sangiovannese

Grosseto – Ghiviborgo

Orvietana – Real Forte Querceta

San Donato Tavarnelle – Livorno

Seravezza Pozzi – Trestina

Tau Altopascio – Poggibonsi

Sansepolcro – Mobilieri Ponsacco