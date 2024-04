Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Finchè c'è vita c'è speranza, si dice spesso. E di speranza, visto quanto accaduto domenica scorsa, ce ne è a sufficienza. La vittoria del Perugia contro l'Olbia e la sorpendente sconfitta della Carrarese a Recanati ha riaperto ogni discorso relativo al terzo posto, che consentirebbe l'accesso diretto alle fasi nazionali dei playoff. E i biancorossi, che hanno messo in primo piano la preparazione allla post season, hanno l'obbligo morale di provarci: i leopardiani distano due punti e a tre giornate dalla fine tutto può davvero accadere.

Il prossimo avversario, la Vis Pesaro, passata da qualche settimana nelle mani di Roberto Stellone, cercherà in tutti i modi i mettere i bastoni tra le ruote: la vittoria al Benelli manca da quasi due mesi e c'è la ferma volontà di tornare a muovere la classifica, che oggi recita terz'ultimo posto.

Vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

Qui Vis Pesaro: ritorno al gol cercasi. Stellone pronto a confermare il 3-5-2

L'avvento di Roberto Stellone non ha sortito l'effetto desiderato. Il gol latita e la squadra pesarese proviene da cinque sconfitte consecutive, l'ultima quella di Rimini, giunta al 93'. C'è dunque la ferma necessità di sbloccarsi e di tornare a fare punti per cercare di guadagnare la miglior posizione possibile nella griglia playout visto che la salvezza diretta appare irraggiungibile.

Il tecnico romano dovrebbe riaffidarsi al 3-5-2 con Filippo Neri in porta; Rossoni, Zagnoni e Gian Marco Neri in difesa; Mattioli, Rossetti, Obi, Di Paola e Peixoto a centrocampo; Karlsson e Molina in avanti.

Qui Perugia: rosa al completo per Formisano. Nuova tentazione tridente

Alessandro Vittorio Formisano per la partita che potrebbe riportare la sua squadra al terzo posto ha l'imbarazzo della scelta. Nella lista dei convocati che verrà stilata domani mattina non figurerà il solo Giovanni Giunti, alle prese con i postumi della frattura al polso e ad un dito di una mano rimediata con la Primavera. Tornerà Ryder Matos dalla squalifica mentre sarà arruolabile anche Noah Lewis, anche se un suo eventuale impiego è tutto da verificare.

Alla luce del quadro descritto si va verso la conferma del 3-4-3 con Adamonis in porta; Mezzoni, Angella e Vulikic in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi e Bozzolan a centrocampo; Ricci, Vasquez e Lisi in attacco. Tuttavia non sono da scartare nemmeno altre soluzioni, come 3-4-1-2 e 3-5-2.

Dove vedere la partita in diretta

Vis Pesaro - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento). Prevista anche la diretta in chiaro su Umbria TV.