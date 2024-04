Calcio serie C, il Perugia si scuote e torna a vincere: Olbia battuto 3-0

Non succede altro e la partita finisce qua. Torna a vincere il Perugia e lo fa largamente: l'Olbia viene piegato con un perentorio 3-0 che rafforza la quarta posizione quando mancano tre giornate al termine. I biancorossi chiudono la partita già nel primo tempo con le reti di Vasquez e Iannoni, mentre nella ripresa un rigore di Ricci mette il punto esclamativo al match. Non una prova brillantissima da parte degli uomini di Formisano, bravi però a mettere in campo la giusta concretezza, specie in zona conclusiva. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

concessi 4' di recupero

90' Zallu prova il destro a centro area, Adamonis blocca

84' sventola di Bianchimano su punizione, Adamonis ci mette le mani

79' nell'Olbia esce Ragatzu entra Gennari

77' nel Perugia Lisi lascia il posto a Bartolomei, mentre nell'Olbia l'ex Bianchimano, applaudito dal pubblico, subentra a Nanni

75' ammonito Palomba per fallo su Lisi

70' nel Perugia entra Polizzi al posto di Iannoni

65' Ricci fa gol. Van Der Want intuisce ma non basta. E siamo 3-0

64' Vasquez termina a terra a seguito di un contrasto in area con un giocatore avversario. Calcio di rigore

63' l'Olbia inserisce Incerti per Biancu e Palomba per Catania

59' pronti due cambi per il Grifo: dentro Torrasi e Kouan rispettivamente per Agosti e Paz

56' il destro da una trentina di metri di Biancu non ha alcuna pretesa

49' amminito Ragatzu per fallo su Bozzolan

48' ci prova Ragatzu a giro ma il suo tiro è telefonato

47' Biancu si sistema il pallone sul destro e calcia, Adamonis è attento

Si riprende a giocare con un cambio per parte: nel Perugia entra Souarè per Mezzoni; l'Olbia lascia negli spogliatoi Mameli a beneficio di Zallu

Termina un primo tempo giocato a ritmi gradevoli nonostante il caldo. Il Perugia dapprima rischia sulla traversa di Dessena nei primi minuti, poi tra il 25' ed il 45' pone una seria ipoteca sulla conquista dei tre punti. Decidono Vasquez, che torna al gol dopo parecchi mesi di astinenza, e Iannoni. Sarà ora necessario amministrare le energie e rischiare meno possibile, magari realizzando un'altra rete. A più tardi per la cronaca della ripresa.

46' proprio in chiusura, dopo che Vulikic aveva sventato un potenziale pericolo, il Perugia va sul 2-0: Agosti verticalizza per Iannoni che sfugge al suo diretto marcatore e batte Van Del Want

concesso 1' di recupero

41' ammonito Angella per gioco falloso

40' tenta il tiro dal limite Agosti, Van Der Want respinge con un po' di affanno

31' Vasquez va vicinissimo al bis: un suo colpo di testa su cross di Bozzolan centra in pieno il palo

25' il Grifo passa: Mezzoni da destra serve Vasquez che non fallisce la deviazione vincente. L'attaccante si toglie la maglia e viene ammonito

23' prova ancora Ricci da buona posizione ma il suo tiro, strozzato, termina sul fondo

20' prima grossa occasione per il Grifo: un tiro di Agosti dal limite viene rimpallato da un difensore ospite, palla sui piedi di Ricci che spara addosso a Van Der Want in uscita

11' su punizione di Lisi Iannoni cerca una difficile deviazione al volo, palla che attraversa l'area di rigore e si perde sul fondo

9' occasionissima per l'Olbia: Catania serve a centro area Dessena che con il piattone centra in pieno la traversa

7' tentativo dal limite di Iannoni, Van Der Want si distende e blocca a terra

5' Biancu controlla al limite e calcia, il tiro, strozzato, termina tra le braccia di Adamonis

4' punizione di Ragatzu dal vertice dell'area, Adamonis non si fa sorprendere

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic; Paz, Agosti, Iannoni, Bozzolan; Ricci, Vazquez, Lisi. A disp. Abibi, Yimga, Dell’Orco, Viti, Souare, Cudrig, Cancellieri, Torrasi, Kouan, Bartolomei, Polizzi, Sylla, Seghetti. All. Formisano

OLBIA (4-3-3): Van der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Mameli, Dessena, Biancu; Catania, Nanni, Ragatzu. A disp. Rinaldi, Fraraccio, Scaringi, Zallu, Fabbri, Palomba, La Rosa, Incerti, Guidotti, Gennari, Scapin, Bianchimano. All. Biagioni

Il cambio di modulo era preventivabile, a soprendere è la scelta di alcuni interpreti. Ad esempio in attacco restano in panchina sia Sylla che Seghetti, ne prendono il posto rispettivamente Vasquez e Lisi. A centrocampo tocca ad Agosti far rifiatare Torrasi, in difesa confermato il ritorno da titolare di Angella. L'Olbia si mette a tre davanti con il trio Catania - Nanni - Ragatzu, segno che è intenzionato a giocarsi la partita.

Fuori gli stimoli

Il Perugia è chiamato a ritrovare le giuste motivazioni e a ripartire. L'occasione è il match interno contro l'Olbia, ultima della classe in coabitazione con la Fermana e reduce sia da una sconfitta pesante che da un cambio di allenatore, il secondo stagionale. A quattro giornate dalla fine sembra difficile poter pensare a riacciuffare la terza posizione, ma i biancorossi hanno l'obbligo di provarci, pur tenendo contro delle riserve energetiche a disposizione. La priorità, ancor più di migliorare il piazzamento in graduatoria, è quella di giocarsi i playoff nelle migliori condizioni possibili.

Formisano è pronto ad apportare parziali modifiche al sistema di gioco, con un tridente che potrebbe essere composto da Ricci, Vasquez e Lisi. A sinistra possibile ritorno da titolare per Bozzolan dopo oltre tre mesi, mentre in difesa appare certo l'impiego di Angella al posto dell'acciaccato Lewis.

I sardi di Oberdan Biagioni sanno bene di non poter fare le barricate data la loro posizione di classifica (ad oggi sarebbe retrocessione dato il distacco dall'Ancona quintultimo) e potrebbero presentarsi al Curi con un 4-3-3 con Catania, Nanni e Ragatzu davanti.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 14 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic; Paz, Torrasi, Iannoni, Bozzolan; Ricci, Vazquez, Lisi. A disp. Abibi, Dell’Orco, Viti, Souarè, Cudrig, Cancellieri, Agosti, Kouan, Bartolomei, Bezziccheri, Polizzi, Sylla, Seghetti. All. Formisano

OLBIA (4-3-3): Rinaldi; Zallu, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Arboleda, Dessena, Biancu; Catania, Nanni, Ragatzu. A disp. Van der Want, Fraraccio, Scaringi, Fabbri, Palomba, Mameli, Incerti, Guidotti, Gennari, Scapin, Bianchimano. All. Biagioni