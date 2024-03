Calcio serie C, il Perugia verso Carrara con le idee ben chiare

Per ottenere dopo qualche settimana la terza posizione serve vincere allo stadio Dei Marmi, ma vista dall'esterno l'impresa può ritenersi titanica. Per una ragione particolare: il campo di casa della Carrarese da oltre un anno a questa parte ha assunto le sembianze di una roccaforte inespugnabile.

Il Perugia però le sue carte da giocarsi ce le ha eccome e molto raramente quest'anno ha fallito gli appuntamenti chiave. Ultimo dei quali quello di Gubbio, che ha permesso di spedire i correggionali rossoblù a distanza prossochè di sicurezza. Ora bisognerà compiere un altro importante passo in avanti per riacciuffare quella terza posizione che permetterebbe ai biancorossi di issarsi al terzo posto e di conseguenza di iniziare il proprio cammino nei playoff direttamente dalle fasi nazionali.

Dall'infermeria notizie confortanti

Giovedì non ci sarà Francesco Lisi, squalificato per un turno, mentre tra gli infortunati mancherà soltanto Cristian Dell'Orco, ma anche per lui una data di rientro possibile c'è. Il centrale lodigiano dovrebbe rivedersi nel successivo match casalingo contro l'Olbia.

Semaforo verde invece per Paolo Bartolomei e Stipe Vulikic, che da inizio settimana si stanno allenando con il gruppo e rappresenteranno per mister Formisano delle risorse importanti, seppur con tempi di impiego diversi.

Formazione praticamente fatta

Il tecnico in vista di questa partita pare avere le idee ben chiare e si affiderà agli uomini che daranno più garanzie per questo tipo di partita.

In porta ci sarà il rientrante Adamonis, mentre in difesa spazio a Mezzoni, Lewis e Vulikic. A centrocampo largo a Paz, Iannoni, Torrasi e Cancellieri (favorito su Bozzolan); Kouan agirà alle spalle di Sylla e uno tra Seghetti e un Matos da non considerare del tutto fuori corsa. Sarà la rifinitura di domani mattina alle 11 a sciogliere gli ultimi dubbi.