Calcio serie C, il Perugia paga le ingenuità e si fa bloccare dal Pineto. Al Curi termina 2-2

Finisce così. Giornata agrodolce per il Perugia, che contro un Pineto coriaceo e ben disposto in campo paga le ingenuità e vede sfumare una vittoria che sembrava acquisita. Succede tutto nella ripresa: vantaggio abruzzese con Sannipoli, uno - due micidiale Iannoni - Seghetti ma la gioia dura poco: Teraschi approfitta di Paz che salta fuori tempo e al volo di destro fissa il risultato sul 2-2. La nota meno negativa è che la Carrarese ha pareggiato a Ferrara e dunque il distacco è rimasto invariato. Al Dei Marmi mancherà Lisi, squalificato. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

96' amminito Della Quercia per fallo su Matos

92' cross di Matos, Iannoni ruba ancora il tempo alla difesa avversaria ma stavolta la palla termina alta

concessi 7' di recupero

88' nel Perugia c'è Polizzi per Lisi

87' sinistro di Matos dal limite che sfila a palo

81' pareggio ancora del Pineto: Lombardi mette in mezzo per Teraschi che di destro al volo fulmina Abibi

80' PERUGIA IN VANTAGGIO: Seghetti, su assist proveniente da destra, anticipa Tonti e realizza il 2-1

79' due cambi ospiti: Teraschi per Sannipoli e Della Quercia per Marafini

76' giallo per Njambe per fallo su Lewis

74' ammonito Manu per fallo su Matos

72' ammonito Lisi per una sbracciata ai danni di un avversario. Non ci sarà giovedì a Carrara

71' il Pineto ha l'occasione del nuovo vantaggio e la spreca incredibilmente con Gambale

70' pareggio del Perugia: cross da sinistra di Lisi, stacco di Iannoni che elude la guardia della difesa abruzzese e batte Tonti

65' due cambi per il Grifo: Matos per Sylla e Ricci per Agosti. Risponde il Pineto con Njambe per Chakir e Manu per Lombardi

64' Seghetti vince un rimpallo in area ma solo davanti a Tonti fallisce clamorosamente

60' il Pineto passa in vantaggio: Sannipoli gira in rete al volo una sponda di piatto di Marafini

54' destro di Iannoni dal limite con palla a lato

52' esce nel Pineto Baggi entra Villa

Si riprende con Iannoni al posto di Torrasi e Seghetti per Vasquez. Formisano cerca il cambio di marcia con questi due primi innesti.

Finisce senza reti un primo tempo senza emozioni. Poco da segnalare, se non gli oramai consueti ed indegni tafferugli in curva tifosi di gruppi diversi che in parte hanno condizionato il gioco sul campo. I biancorossi dal canto loro hanno provato a fare la partita, ma sono andati a sbattere contro un Pineto che non ha disdegnato una certa pericolosità, ne è un esempio l'occasione di Gambale sventata da Abibi ad inizio gara e la traversa colpita da Germinario quasi allo scadere. Servono ingressi che diano più vivacità alla manovra. A più tardi per la cronaca della ripresa.

48' arma il destro dal limite Agosti, palla alta non di molto

concessi 5' di recupero

44' Germinario calcia da distanza siderale, palla che si abbassa improvvisamente e centra in pieno la traversa

28' Mezzoni su azione d'angolo batte a colpo sicuro, Gambale salva all'altezza della linea di porta

27' Sannipoli mette la palla in rete sull'uscita di Abibi ma era fuorigioco

26' amminito Vasquez per fallo su Ingrosso

21' il gioco riprende, ma la situazione stenta a normalizzarsi

18' partita momentaneamente sospesa per incidenti in curva nord. Siamo all'incredibile. Scene assolutamente da censurare che da qualche partita si ripetono

11' destro di Agosti dal limite bloccato da Tonti

7' svarione della difesa biancorossa, ne approfitta Gambale che, solo davanti ad Abibi, si fa ipnotizzare in uscita dal portiere biancorosso

Partiti

Le formazioni ufficiali

Perugia (3-4-1-2): Abibi; Mezzoni, Lewis, Souarè; Paz, Kouan, Torrasi, Lisi; Agosti; Vazquez, Sylla. A disp. Yimga, Angella, Vulikic, Viti, Cottini, Cudrig, Cancellieri, Bozzolan, Giunti, Bezziccheri, Iannoni, Ricci, Matos, Polizzi, Seghetti. All. Formisano

Pineto (3-5-2): Tonti; Marafini, De Santis, Ingrosso; Baggi, Germinario, Amadio, Lombardi, Sannipoli; Gambale, Chakir. A disp. Mercorelli, Grilli, Della Quercia, Evangelisti, Villa, Manu, Traini, Teraschi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino, Njambe. All. Beni

Come previsto Formisano attua il turnover, ma in maniera abbastanza contenuta. In difesa c'é Souarè, con Vulikic che va in panchina. Centrocampo con Kouan che arretra in mediana e Iannoni che resta inizialmente a riposo, mentre Agosti è il trequartista alle spalle di Vasquez, che torna titolare dopo oltre tre mesi, e Sylla. Il Pineto si mette a specchio, con Gambale e Chakir coppia d'attacco.

Niente distrazioni

Il sorpasso in due tappe. Possibilmente già dalla prima. Con questo intento il Perugia si appresta, a sei giorni dal successo contro il Gubbio, a tornare a calcare il terreno di gioco per un match di grande importanza, come del resto sarà sempre così fino alla fine. Al Curi arriva il Pineto, una squadra alla prima esperienza nei campionati professionistici capace di farsi rispettare e di conseguire risultati importanti, specie nel gironre di andata.

I biancorossi non dovranno fare l'errore di pensare già alla Carrarese e di sottovalutare l'impegno odierno: anzi, già oggi si spera di poter mettere il naso avanti agli apuani, chiamati a disputare una difficile partita contro una Spal non ancora certa della permanenza nella terza serie italiana.

Tre gli assenti nella lista dei convocati stilata in mattinata da Formisano, ovvero Cristian Dell'Orco, Paolo Bartolomei e Marius Adamonis (squalificato), mentre tutto ok per Matteo Viti, in dubbio alla vigilia. Il tecnico non terrà conto dei diffidati e proporrà una formazione vicina a quella di domenica scorsa, con qualche modifica come ad esempio Ricci sulla trequarti e Souarè in difesa al posto di un Vulikic presente ma non al meglio.

Gli abruzzesi, scivolati nelle ultime settimane fuori dai playoff, devono fare a meno di bomber Emilio Volpicelli e di Matteo Borsoi. Alla fine Beni potrebbe decidere di mettersi a specchio con Gambale e Chakir coppia d'attacco.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

