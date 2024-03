Calcio serie C, il Perugia senza Adamonis contro il Pineto

Come previsto il Perugia dovrà fare a meno di Marius Adamonis nel match contro il Pineto il programma sabato prossimo alle ore 17:30 allo stadio Renato Curi.

Il portiere ha rimediato, nel corso del vittorioso derby contro il Gubbio, la quinta ammonizione stagionale, che ha comportato dunque la squalifica di un turno comminata oggi dal giudice sportivo.

Ma non è tutto. Altri due giocatori sono entrati in diffida dopo la sfida del Barbetti: si tratta del centrocampista Edoardo Iannoni, che ha ricevuto il nono giallo stagionale, e Yeferson Paz, ammonito invece per la quarta volta. Entrambi dovranno stare attenti, soprattutto in vista del decisivo scontro in chiave terzo posto di giovedì 28 marzo contro la Carrarese.

Gli abruzzesi non stanno meglio

Il Pineto, per il match del Curi, non potrà disporre per lo stesso motivo di due pedine fondamentali, ovvero del terzino sinistro Matteo Borsoi, espulso contro l'Arezzo, ma soprattutto l'attaccante Emilio Volpicelli, che contro gli amaranto si è preso la quinta ammonizione stagionale. Due assenze non da poco insomma per la matricola abruzzese.