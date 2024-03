Calcio serie C, il Grifo espugna Gubbio e Formisano spiega: "Vittoria dell'umiltà"

Alla fine è gioia grande. Il Perugia, con un secondo tempo di sofferenza ma senza grosse conclusioni in porta avversarie, ottiene una di quelle vittorie che potrebbe cambiare il corso di una stagione. Il tecnico Alessandro Vittorio Formisano spiega: "E' un risultato importante e voluto contro una grande squadra. Sapevamo di dover saper soffrire e abbiamo difeso il risultato fino all'ultimo secondo". Il match è stato caratterizzato da una marcatura a uomo su Casolari e Mercati. Sapevamo che potevano farci male per vie interne. Vorrei fare un applauso ai miei attaccanti per come si sono comportati". Malgrado questo lo scarto poteva essere maggiore: "Abbiamo sfiorato in più occasioni il raddoppio, poi nella ripresa abbiamo sofferto ma portato a casa la partita". C'è infine un aspetto da mettere in risalto: "Siamo scesi in campo con umiltà rispettando l'avversario e solo giocando così potevamo farcela".

Tra i migliori in campo c'è Stipe Vulikic: " Per me è un risultato giusto. Siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto, ma l'importante è avere vinto". Ancora sulla partita: "Non abbiamo giocato un calcio bello da vedere ma sapevamo che sarebbe stata una partita del genere. Noi l'abbiamo buttata dentro loro no". Il centrale andrà valutato martedì alla ripresa: "Ho sentito un pizzico sul flessore, vediamo". Sul futuro: "Tutte le partite sono importanti, dobbiamo vincerle tutte. Possiamo agganciare la Carrarese. Abbiamo dimostrato di essere forti anche quando non giochiamo molto bene".