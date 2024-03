Calcio serie C, Gubbio - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Dopo tre stagioni torna il derby umbro tra Gubbio e Perugia. Una sfida magari non sentita come quelle di Terni o Arezzo, ma pur sempre importante e ricca di colpi di scena. Come quello dell'ultimo precedente, che vide la formazione rossoblù imporsi per 3-1 ed interrompere un digiuno lungo settant'anni. Nel gruppo biancorosso c'è la ferma volontà di cancellare quel ricordo (che fortunatamente non pregiudicò la vittoria di quel campionato) e l'aria che si respira è quella di grande concentrazione e convinzione. Contro un avversario che si sta veramente ben comportando servirà una prestazione al limite della perfezione per conquistare un successo che sarebbe di importanza fondamentale.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

Qui Gubbio: Braglia intenzionato a giocare a tre dietro. Out Spina e Chierico

Match molto atteso nella città di Sant'Ubaldo, con il Barbetti che farà registrare il pubblico delle grandi occasioni. Piero Braglia, che sta conducendo i suoi ad un campionato veramente di alto livello, denuncia le assenze dell'attaccante Marco Spina, infortunato, e del centrocampista Luca Chierico, figlio d'arte, squalificato. Il difensore Mario Mercadante è recuperato, ma il tecnico solo in extremis deciderà su un suo eventuale impiego.

Ecco dunque che i rossoblù potrebbero schierarsi con il 3-5-2, ovvero Vettorel in porta; Tozzuolo, Calabrese e Signorini in difesa; Corsinelli, Mercati, Casolari, Desogus e Bumbu a centrocampo; Di Massimo e Bernardotto in attacco.

Qui Perugia: fuori in due, scocca l'ora di Vasquez?

I biancorossi, che vengono dal corroborante successo con l'Ancona, si avvicinano a questo scontro in buone condizioni e con le sole assenze di Cristian Dell'Orco e Paolo Bartolomei, comunque non lontani dal recupero. Disco verde per i giocatori reduci da acciacchi, come Noah Lewis, Ryder Matos ed Alessio Abibi, o da lieti eventi come il portiere titolare Marius Adamonis.

La formazione dunque potrebbe essere la seguente: Adamonis in porta; Mezzoni, Lewis e Vulikic in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi e Lisi a centrocampo; Kouan alle spalle di Sylla (occhio allo scalpitante ex Vasquez) e Seghetti davanti.

Dove vedere la partita in diretta

Gubbio - Perugia sarà visibile a partire dalle 16:15 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento). Prevista anche la diretta in chiaro su Umbria Tv.