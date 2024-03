Perugia, Adamonis diventa padre per la terza volta

In molti avranno notato la sua assenza nel corso delle ultime sedute di allenamento. Non si trattava di una questione fisica, ma prettamente familiare: Marius Adamonis è diventato padre per la terza volta.

Il lieto evento si è vissuto questa mattina presso l'ospedale di Foligno e a venire alla luce questa volta è stato Leonas, terzogenito dopo Danelius ed Eleja.

Il portiere dunque tornerà ad allenarsi domani mattina e sarà a regolarmente a disposizione del tecnico Formisano per il derby umbro contro il Gubbio.

La nota ufficiale

"AC Perugia è lieta di annunciare l’arrivo di Leonas, il terzogenito della famiglia Adamonis.

Alle ore 10:05 di giovedì 14 marzo il piccolo è venuto alla luce presso l’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. Un ringraziamento speciale va alla equipe medica del reparto di ginecologia, diretto dal dottor Fabrizio Damiani, e del reparto di pediatria, diretto dalla dott.ssa facente funzione Beatrice Messini, coadiuvati dai ginecologi Francesco Servadio e Simona Bonaca, dall’ostetrica Francesca Angelucci e dal pediatra Andrea Brusaferro.

A Marius, alla mamma Leva e ai piccoli Danielius e Eleja i più affettuosi auguri biancorossi!".