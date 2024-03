Calcio serie C, stilate le date di playoff e playout

Sfumate oramai da tempo le possibilità di arrivare al primo posto il Perugia è costretto a cercare un comunque difficile ritorno in serie B attraverso la porta di servizio.

Sono state pubblicate le date dei playoff, che avranno inizio il 4 maggio e termineranno il 9 giugno con la finale di ritorno. Non è ancora dato sapere ovviamente quando i biancorossi esordiranno, dipenderà dal piazzamento finale ottenuto a fine campionato. E' chiaro che la speranza è quella di saltare più turni possibili per recuperare energie, cosa che non può che far bene in una stagione molto logorante.

Vediamo nel dettaglio i giorni in cui la lotteria, playout compresi, prenderà avvio e si concluderà:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 4 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata SABATO 11 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata SABATO 25 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Finale – Gara di Andata DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno DOMENICA 19 MAGGIO 2024