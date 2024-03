Calcio serie C, il Perugia torna a graffiare e Formisano è contento: "I ragazzi hanno recepito le nostre parole"

Dimenticare la serata infausta di Chiavari era la missione principale ed è stata compiuta in pieno. L'inseguimento al terzo posto dunque può ricominciare in attesa degli altri incontri. Alessandro Vittorio Formisano, dopo aver trascorso giorni non bellissimi, può rialzare la testa: "Se siamo stati lucidi? Sì. E' stata una prestazione solida, soprattutto sulla catena di destra dove siamo stati eccezionali. Non ci siamo scoraggiati dopo il rigore sbagliato e siamo meritatamente andati in vantaggio. Volevamo riscattarci e ci siamo riusciti". Il tecnico ha poi aggiunto che "erano tre punti importanti e lo volevamo fortemente" e che "i ragazzi hanno pienamente recepito le parole mie e del direttore". Infine i giovani, che hanno mostrato la personalità giusta malgrado qualche critica di troppo "rispondendo presente". Altro aspetto è che l'arbitraggio è risultato equo: "Nelle ultime 11 gare mai abbiamo avuto rigori, direi che è stata una buona direzione". Sulla sostituzione di Lisi: "Era a rischio secondo giallo". Marzo scorrerà tra impegni da preparare al meglio: "Avremo tre prove fondamentali in cui dovremo dimostrare di essere maturati. Oggi ci hanno dato una mano Lewis e Vulikic. Quando cresceremo faremo ancora di più risultato". Infine: "La cosa più importante di oggi? La vittoria".

In sala stampa anche il centrocampista Edoardo Iannoni, tra i migliori: "Non c'era ansia ma voglia di rivalsa. Quella di martedì è stata una debacle e sia il mister che il direttore ci hanno spinto a rimboccarci le maniche e oggi lo abbiamo dimostrato". Tornando a Chiavari il mediano ammette che "abbiamo sbagliato dall'inizio alla fine, ovvero l'atteggiamento sia tattico che mentale". Due parole sulla sua ex squadra: "La seguo, spero che si salvi. Non parlo prima ma dico che hanno la rosa adatta per l'obbiettivo". Poi un giudizio su se stesso: "Dove devo migliorare? Sicuramente nella scelta negli ultimi 20 metri. Sono soddisfatto per il resto". Infine: "Ci tengo ad augurare una pronta guarigione e lo aspettiamo più forte di prima".