Calcio serie C, il Perugia si rialza e piega l'Ancona con due colpi da ko

Non succede granchè nel recupero e l'arbitro decreta concluso il confronto. Il Perugia torna a vincere e lo fa con un primo tempo davvero convincente, in cui la squadra di Formisano non si è fatta condizionare dal rigore fallito da Sylla e lo ha chiuso sul 2-0 grazie a Lisi, ancora dagli undici metri, e Paz. Nella ripresa si assiste ad una sapiente gestione del vantaggio senza correre grossi rischi. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro, ovvero il derby di Gubbio di domenica 17 marzo.

5' di recupero

85' due cambi nel Grifo: Agosti per Paz e Matos per Seghetti

83' Seghetti penetra in area ma trova l'opposizione di piede di Perucchini

78' il neo entrato Giampaolo batte a colpo sicuro in direzione del palo lungo, Adamonis si oppone da campione

76' nell'Ancona Basso prende il posto di Cioffi mentre Eramo subentra a Gatto

73' conclusione di Mezzoni sbagliatissima

72' nel Perugia c'è Vasquez per Sylla

70' Cioffi dalla linea di fondo impegna Adamonis in angolo

64' ammonito Marenco per fallo su Paz

61' nel Perugia entrano Souarè per Vulikic e Bozzolan per Lisi

59' esce nell'Ancona Radicchio, protagonista in negativo del match, entra Marenco

53' escono dell'Ancona Barnabà e Moretti rispettivamente per Moretti e Giampaolo

49' ammonito Lisi per fallo su Barnabà

46' Kouan batte dal limite e chiama alla deviazione in angolo Perucchini

Si riprende a giocare. Non si segnalano cambi durante l'intervallo

Termina così un primo tempo davvero ben giocato dal Perugia, che in base a quanto si è visto in campo va al riposo con un piuttosto rassicurante 2-0. Gli uomini di Formisano non si sono scomposti dopo il rigore fallito da Sylla, che poi in parte si è riscattato servendo un grande assist a Paz il gol del raddoppio. Prima, sempre dagli undici metri, aveva fatto centro Ciccio Lisi. Non resta ora il delicato compito di amministrare questo prezioso vantaggio. A più tardi per la cronaca del secondo tempo,

concesso 1' di recupero

42' cross di Paz per la testa di Iannoni, stavolta Perucchini blocca facile

40' raddoppio del Grifo! Sylla serve Paz che con un secco diagonale batte Perucchini

37' ammonito Vulikic per fallo su Barnabà

36' stavolta tira Lisi e segna malgrado Perucchini avesse nuovamente intuito

34' Iannoni atterrato sulla linea dell'area da Radicchio. Ancora calcio di rigore

21' ammonito Lewis per fallo su Moretti

18' Moretti atterra Seghetti e viene ammonito

17' su cross di Lisi Mezzoni non colpisce bene la sfera che termina però sui piedi di Sylla il quale finisce per commettere fallo

15' si incarica della battuta lo stesso Sylla ma Perucchini intuisce la battuta dell'attaccante e si resta sullo 0-0

14' Sylla si fa largo in area su grande verticalizzazione di Vulikic e viene atterrato da Radicchio. Rigore netto

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Angella, Viti, Souare, Bozzolan, Cancellieri, Ricci, Giunti, Agosti, Matos, Cudrig, Polizzi, Vazquez. All. Formisano

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini, Radicchio; Barnabà, Saco, Gatto, Cioffi, Martina; Energe, Moretti. A disp. Vitali, Perri, Marenco, Agyemang, Clemente, D’Eramo, Giampaolo, Prezioso, Vogiatzis, Basso. All. Noviello

Anche oggi non mancano le sorprese nello schieramento dei Grifoni. In difesa c'è Vulikic, mentre Lewis ce la fa e gioca. A centrocampo vengono confermati gli stessi uomini di martedì scorso, così come nel reparto avanzato, con Kouan dietro Sylla e Seghetti. Sul fronte opposto Colavitto schiera i suoi con il 3-5-2, con Energe e Moretti che compongono il tandem offensivo.

Grifo, fuori l'orgoglio

Perugia - Ancona è una delle classiche partite in cui i discorsi di classifica sono secondari. Almeno prima del fischio di inizio. Vuoi per la rivalità tra le tifoserie, vuoi perchè i biancorossi di casa sono reduci da un umiliante 5-0 rimediato a Chiavari. Come si è avuto modo di sottolineare dopo batoste del genere o si riemerge o si affonda del tutto. Non ci sono mezze misure in quanto il campionato sta entrando nella fase calda e decisiva. Tutto l'ambiente si aspetta delle risposte, soprattutto sul piano caratteriale. Si spera naturalmente, contro una squadra che sale al Curi per allontanare lo spettro dei playout, che queste possano arrivare.

Malgrado il rovescio in terra ligure Formisano non dovrebbe cambiare spartito tattico, con Lewis, seppur non al meglio, che potrebbe tornare titolare relegando Angella in panchina, mentre Ricci e Vasquez che potrebbero spuntarla rispettivamente su Kouan e Sylla.

I dorici, con mister Colavitto che sarà costretto in tribuna per squalifica (in panchina il suo vice Noviello), dovrebbe optare per un 3-5-2 con Cioffi e Moretti davanti.

Perugia Today garantirà la diretta integrale dell'incontro in tempo reale a partire dalle 16:15 mentre a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

