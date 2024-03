Calcio serie C, il Perugia fa introspezione e spera di ritrovare Lewis

Due sono gli elementi di cui tener conto quando si viene da una batosta indimenticabile: il lavoro e la riflessione. Il primo perchè la stagione va portata a termine nel miglior modo possibile, come si conviene ad una squadra professionistica; il secondo perchè non può non occorrere un esame di coscienza.

La Virtus Entella da due mesi e mezzo non otteneva il risultato pieno tra le mura del Comunale ed è riuscita non solo a farlo, ma anche a maramaldeggiare su un Perugia che di fatto non ha messo piede in campo. E' mancato, al di là degli aspetti tecnico tattici, l'atteggiamento e ciè è stato in questi ultimi giorni oggetto di introspezione di tutto il gruppo di lavoro.

Occorrerà trovare soluzioni rapidamente visto che sabato arriverà al Curi l'Ancona in un match molto sentito, basti pensare che la città dorica è tappezzata di manifesti con su scritto, solo per citarne alcuni, "tutti a Perugia". E la squadra di Colavitto, già in grado di giocare un brutto scherzo nella gara di andata, ha una situazione simile a quella di Gallo. Serve fame e senza di quella le possibilità di fare risultato sono vicine allo zero. Questa è la cruda realtà della serie C e da questa non si scappa.

Speranza Lewis

L'infiammazione al ginocchio che lo tormenta da giorni non consente a Noah Lewis di allenarsi con continuità. Il difensore olandese, che prosegue nel differenziato, è uscito dall'allemamento di stamani visibilmente claudicante e non è per nulla sicuro che possa farcela, come era nelle intenzioni dello staff. E' chiaro che la sua assenza si è sentita, dato che prima del suo problema la sua condizione era ottimale. Difficile dire che con lui in campo la sconfitta sarebbe stata evitata, manca la controprova al riguardo, ma di certo la difesa, che spesso dopo imbarcate del genere sale sul banco degl imputati (anche se, va ripetuto, è mancata la squadra), avrebbe avuto una marcia in più. E forse gol come il secondo non sarebbe arrivato, ma questi sono dettagli che oramai contano poco o nulla.

Il calcio però è fatto di opportunità: in diversi, che sono stati schierati sia nel reparto arretrato che negli altri, hanno avuto la possibilità di non far rimpiangere gli assenti ma l'hanno sprecata malamente. Probabilmente con l'Ancona alcuni di loro avranno una chance per rifarsi e dovranno presentarsi sul terreno del Curi con piglio totalmente diverso. Come tutti del resto.

La sfortuna non manca

Rientrerà Stipe Vulikic, ma non Paolo Bartolomei. Quanto è capitato al centrocampista è incredibile: risolto il problema al costato un colpo ricevuto al polpaccio nell'allenamento pre Recanatese lo costringerà nelle prossime ore a sottoporsi a degli esami specifici. Si spera naturalmente che non sia nulla di grave, ma il suo morale evidentemente non deve essere dei migliori. Ancora out infine Cristian Dell'Orco.

Undici da inventare

Tutti sono in discussione ovviamente e per questo la formazione è ancora in alto mare. Tutto dipende dal recupero di Lewis, che Formisano spera di schierare nei tre di difesa. In alternativa la conferma del trio Mezzoni - Angella - Souarè, a meno di un impiego di Viti, è obbligata. A centrocampo spazio Paz, Iannoni, Torrasi e uno tra Lisi, Cancellieri e Bozzolan, che potrebbe avere una chance dal 1'. Ricci o Kouan giocheranno alle spalle di Sylla e uno tra Seghetti e Matos.