Calcio serie C, il Perugia non scende in campo a Chiavari: la Virtus Entella si impone 5-0

Finisce così. Una Virtus Entella che non vinceva in casa da tempo immemore ha trovato la super serata, imponendosi sul Perugia con un altisonante ed inaspettato 5-0. Biancorossi che si sono resi protagonisti di una prova inaccettabile ed ingiustificabile, facendosi letteralmente sopraffare da un avversario che di fatto non ha concesso loro di giocare e li ha puniti senza alcuna pietà. Atteggiamento assolutamente da rivedere in vista di sabato, quando al Curi sarà di scena l'Ancona. Ed intanto la Carrarese, in campo tra poco contro un Cesena incerottato, rischia di scappare. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

concessi 2' di recupero

78' nell'Entella c'è Sadiki per Bonini

77' altri due cambi per l'Entella: Santini per Tomaselli e Granata per Portanova

75' nel Perugia Viti sostituisce Agosti

73' due cambi nell'Entella: dentro Siatounis e Santini rispettivamente per Corbari e

70' pokerissimo dell'Entella: Bozzolan si fa soffiare palla da Corbari che mette al centro e serve Montevago che realizza in due tempi

69' Petermann chiama Adamonis alla respinta a mani aperte. Grifo inesistente o quasi

68' sostituzione Entella: esce Giovannini ed entra Di Mario

65' quarto gol dell'Entella ancora con Corbari, che recupera palla e di sinistro trova la deviazione di Angella

62' nel Perugia c'è Giunti al posto di Lisi

58' prova il tiro da distanza siderale Petermann, palla alta non di molto

56' Petermann ha la palla del 4-0 ma non trova la porta da posizione leggermente defilata

55' Adamonis intuisce la conclusione di Petermann ma non basta: Virtus Entella sul 3-0

54' Souarè affonda in area Montevago ed è calcio di rigore

49' Montevago potrebbe triplicare in contropiede ma il suo tiro termina la sua corsa sull'esterno della rete

47' Seghetti tenta di dare la scossa: il suo diagonale viene smanacciato in angolo da De Lucia

Formisano rivoluziona la squadra con tre sostituzioni: Iannoni per Kouan, Bozzolan per Paz e Vasquez per Sylla

Termina così un primo tempo decisamente negativo e sotto tono del Perugia, che non riesce ad imporre il proprio gioco e si fa trovare spesso e volentieri impreparato in difesa. Ne sono una conseguenza i due gol subiti dal capitano Corbari che consentono alla Virtus Entella di andare a riposo sul 2-0. Biancorossi inconcludenti, se si eccettua il tiro di Agosti respinto da De Lucia poco prima dell'intervallo. Serve un deciso cambio di passo. A più tardi per la cronaca della ripresa.

46' primo tiro del Perugia con Agosti, De Lucia bravo ad opporsi

2' di recupero

41' raddoppio dell'Entella con un tiro al volo di Corbari lasciato però completamente solo

40' ancora Montevago spalle alla porta abile ad appoggiare per Corbari, debole questa volta la sua conclusione

38' Montevago a giro sfiora il palo. Momento difficile per il Grifo

34' Virtus Entella in vantaggio: Giovannini mette Montevago ancora solo davanti ad Adamonis che tenta di opporsi come può, Corbari è lesto ad infilare sulla ribattuta

27' Montevago prova un'improbabile conclusione a giro, palla chiaramente distante dalla porta avversaria

15' occasionissima per l'Entella: Corbari sfugge alla guardia della difesa avversaria ma Adamonis si oppone al suo tentativo ravvicinato a colpo sicuro

14' Montevago prova il sinistro, Adamonis blocca senza difficoltà

7' Torrasi stende Giovannini sull'out di destra e si prende l'ammonizione

Partiti

Le formazioni ufficiali

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova; Garattoni, Corbari, Petermann, Lipani, Zappella; Giovannini, Montevago. A disp. Paroni, Siaulys, Muller Cecchini, Granata, Vianni, Valori, Siatounis, Sadiki, Di Mario, Embalo, Ghio, Parodi, Santini. All. Gallo

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Souarè; Paz, Agosti, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Viti, Cancellieri, Bozzolan, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Cudrig, Polizzi, Ricci, Matos, Vazquez. All. Formisano

Spazio dunque a forze fresche nello schieramento dei biancorossi: Angella ritrova il suo posto al centro della difesa, mentre a centrocampo tornano Paz e Lisi sulle fasce e al centro Agosti prende nuovamente il posto di Iannoni, che parte dunque dalla panchina. Kouan gioca sulla trequarti alle spalle di Sylla e Seghetti. L'Entella conferma le intenzioni della vigilia, ovvero il 3-5-2: Giovannini e Montevago formano il tandem offensivo, mentre Parodi e Santini non figurano nell'undici titolare ma sono pronti a subentrare.

Missione sorpasso

Il tour de force di inizio marzo è arrivato solo alla tappa intermedia. Il Perugia non ha nemmeno avuto il tempo di festeggiare che è chiamato a scendere nuovamente in campo per il turno infrasettimanale, l'ultimo della stagione. Naturalmente playoff esclusi. Il chiaro intento degli uomini di Alessandro Vittorio Formisano è quello di conquistare il terzo posto, attualmente occupato dalla Carrarese, distante un punto ma che ospiterà il Cesena, lanciatissimo verso la serie B diretta. Il turno sulla carta è favorevole ai biancorossi, che però dovranno fronteggiare la voglia di rivalsa della Virtus Entella, sconfitta nettamente sul campo della capolista e che deve allontanare ogni possibilità di terminare in cattive acque.

I padroni di casa dell'ex tecnico della Ternana Fabio Gallo recuperano in extremis Claudio Santini e Luca Parodi e dovrebbero optare per il 3-5-2, con Giovannini e Montevago di punta.

Formisano, che recupera Matteo Polizzi e lascia a casa per precauzione Noah Lewis, appare intenzionato a ricorrere a forze fresche come Angella, Paz, Lisi, Kouan e Seghetti, alcuni dei quali nemmeno entrati contro la Recanatese.

Perugia Today seguirà in diretta la partita in tempo reale a partire dalle ore 18:30. A seguire commenti ed interviste dallo stadio Comunale di Chiavari

Le probabili formazioni

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova; Garattoni, Corbari, Petermann, Lipani, Zappella; Giovannini, Montevago. A disp. Paroni, Siaulys, Muller Cecchini, Granata, Tomaselli, Vianni, Siatounis, Sadiki, Di Mario, Embalo, Ghio, Parodi, Santini. All. Gallo

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Souarè; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Viti, Cancellieri, Bozzolan, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Cudrig, Polizzi, Ricci, Matos, Vazquez. All. Formisano