Calcio serie C, il Perugia frana a Chiavari e Formisano è affranto: "Non siamo scesi in campo"

Un disastro di proporzioni inenarrabili. Sportivamente parlando naturalmente. Il Perugia si fa letteralmente travolgere da una Virtus Entella in stato di grazia e spreca malamente l'opportunità di sorpassare la Carrarese. L'espressione del tecnico Alessandro Vittorio Formisano ai microfoni di Umbria Tv non può che essere affranta: "Non siamo scesi in campo e la cosa che dà più fastidio è che ci siamo fatti alcuni gol da soli. Mi prendo la responsabilità di un gruppo di uomini che deve metterci l'anima. Siamo stati inqualificabili nell'infierire su noi stessi nel secondo tempo. Non resta che chiedere scusa". Inoltre "va resettato tutto e va capito cosa ci ha portato a questa prestazione. Poi abbassare la testa e lavorare ancora più forza". Poco da dire sulla partita: "Gli avversari ci hanno sovrastato sul piano della fame e della mentalità e non è accettabile. Siamo stati sterili, fragili. Dobbiamo dimostrare che noi siamo ben altro rispetto a stasera".

La dirigenza sbotta

Bocche cucite tra i calciatori, i primi protagonisti della debacle, a parlare invece, e piuttosto duramente, è il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli: "Non c'è un motivo preciso per questa sconfitta ma una prestazione che di fatto non c'è stata. Ci scusiamo, ora testa bassa e lavorare. La continuità mancata nelle ultime prestazioni? Non è questa la motivazione. Speriamo sia un singolo episodio e già da domani faremo di tutto per cambiare questo corso degli eventi". Il dirigente ha poi fatto capire che questa batosta "ci porterà a riflettere e migliorarci individualmente. Avremo la possibilità di chiuderci in sé stessi per poi ritrovarci domani e vedere come migliorare insieme. Questa categoria non ti perdona nulla se manchi dal punto di vista caratteriale. Sabato ci aspettiamo una risposta e sono convinto che ci sarà".