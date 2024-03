Calcio serie C, Perugia - Ancona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Dopo la scoppola di Chiavari il Perugia ha l'obbligo morale di ripartire. Per il momento tutti i discorsi relativi alla classifica sono per adesso da mettere nel cassetto, c'è da salvare la faccia e dimostrare di essere uomini, prima di tutto. Del resto le dure parole del tecnico Formisano e del ds Giugliarelli non possono aver fatto presa su un gruppo che fino ad allora, al netto di errori ed imperfezioni varie, c'era sempre stato.

L'occasione è un match molto sentito, quello contro un Ancona rinfrancato dalla vittoria nel derby con la Fermana e in cerca di punti per allontanare lo spettro dei playout. I Grifoni invece dovranno riprendere la marcia per far vedere che quello in Liguria si trattava di un pessimo incidente di percorso. Del resto, dopo batoste di questo calibro, o si sprofonda o si reagisce, non possono esserci vie di mezzo.

Vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Perugia: Lewis c'è ma la sua disponibilità è tutta da verificare

La rifinitura, svoltasi stamani a porte chiuse, ha portato in dote la notizia più attesa. Noah Lewis si è allenato e sarà a disposizione. Bisognerà vedere se dall'inizio o a partita in corso dato che un'infiammazione al ginocchio non è mai facile da gestire. Spetterà al tecnico Alessandro Vittorio Formisano e al suo staff compiere le valutazioni del caso. Out dai convocati, che probabilmente usciranno domani, Cristian Dell'Orco, oggi a parte, e Paolo Bartolomei, alle prese con una contusione ad un polpaccio. Torna arruolabile anche Stipe Vulikic, che però non appare pronto per partire dall'inizio.

Alla luce del quadro sopra descritto la formazione, piena di dubbi, potrebbe essere la seguente: Adamonis in porta; Mezzoni, Angella e Lewis in difesa; Paz, Iannoni (Agosti), Torrasi e Cancellieri a centrocampo; Ricci (Matos) sulla trequarti a sostegno di Sylla e Seghetti (Matos, Vasquez).

Qui Ancona: pesante assenza tra i dorici, in cerca di continuità

Mister Gianluca Colavitto, in vista di questa sfida molto attesa nel capoluogo marchigiano, dovrà far fronte ad una sola ma pesante assenza certa. L'ammonizione rimediata nel vittorioso derby con la Fermana costringerà l'attaccante Alberto Spagnoli a restare a casa in una giornata in cui la squadra dorica cerca un po' di continuità. Due i giocatori in forse: il difensore Davide Mondonico ed il centrocampista Mario Prezioso, entrambi alle prese con guai intestinali. C'è ottimismo in vista di una loro disponibilità. Ancora fuori causa infine Lorenzo Paolucci e Stefano Pellizzari.

Il tecnico, out per due partite per squalifica (in panchina andrà il vice Noviello), potrebbe riproporre il 3-5-2 con Perucchini tra i pali; Marenco (o Pasini), Cella e Mondonico in difesa; Clemente, Saco, Prezioso, Cioffi e Martina a centrocampo; Giampaolo e Moretti in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Ancona sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).