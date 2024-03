Calcio serie C, il Perugia è corsaro a Gubbio e tiene viva la corsa al terzo posto

E' finitaaa! Il Perugia resiste, grazie ad una fase difensiva impeccabile e porta a casa una vittoria che potrebbe segnare la svolta stagionale. Decide un gol di Paz dopo soli 7' che permette ai biancorossi di ergersi ad unica inseguitrice della Carrarese, vittoriosa ieri nell'anticipo con la Juventus Next Gen. Si tornerà in campo sabato prossimo contro il Pineto, senza Sylla ed Adamonis, ammoniti e squalificati essendo in regime di diffida. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

93' ammonito Morelli per gioco scorretto

5' di recupero

86' su cross di Cancellieri tenta di inserirsi in area ma non riesce ad inquadrare la porta. Fischiato un fallo in attacco del difensore

82' due cambi per il Grifo: Agosti per Seghetti e Angella per Paz

81' giallo per Iannoni per fallo su Bumbu

78' nel Gubbio c'è Brambilla per Casolari

77' chance per Iannoni la cui conclusione dal limite viene rimpallata

74' ammoniti Adamonis e Bernardotto per reciproche scorrettezze. Il portiere lituano era diffidato e salterà pure lui la prossima gara

73' ammonito Bumbu per proteste

70' entra nel Perugia Souarè per Vulikic; contestualmente c'è Cancellieri al posto di Lisi

69' Vulikic crolla a terra ed è costretto ad alzare bandiera bianca

65' ammonito Rosaia per proteste

64' Udoh raccoglie una palla vagante al limite e calcia rasoterra, Adamonis è attendo

57' uno dei neoentrati, ovvero Mercadante, ci prova di sinistro dal limite ma la palla è alta non di molto

55' Braglia rivoluziona la squadra:entrano Morelli per Corsinelli, Mercadante per Desogus e Udoh per Calabrese. I rossoblù passano al 4-3-3

53' ammonito Calabrese per gioco scorretto

52' nel Perugia entra Vasquez per Sylla

49' ammonito Sylla per fallo ai danni di Corsinelli. Diffidato non ci sarà sabato prossimo contro il Pineto

Si riparte con una sostituzione tra le fila del Gubbio, ovvero Rosaia al posto di Mercati

Termina in questo momento la prima frazione di gara. Il Perugia chiude avanti di un gol grazie al gol di Paz al 7'. Gli uomini di Formisano hanno condotto fino a questo momento una gara intelligente sul piano tattico, difendendosi con ordine da un Gubbio che progressivamente ha preso campo e non disdegnando alcune ripartenze che sarebbero potute essere letali, come quella di Sylla ad una manciata di minuti dall'intervallo. Bisognerà al rientro in campo fare di tutto per sferrare il colpo del ko. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

concesso 1' di recupero

44' ammonito Mercati per fallo su Mezzoni

42' su cross da destra Bumbu ha l'opportunità di colpire, ma di testa impatta male la sfera che termina sul fondo

41' Seghetti tenta il tiro a giro, troppo centrale

40' clamorosa occasione per raddoppiare: Kouan fugge verso la porta avversaria e serve Sylla che indugia troppo e favorisce l'uscita di Vettorel

33' ammonito Paz per comportamento non regolamentare

32' grande ripartenza in velocità del Grifo conclusa con un tiro centrale di Iannoni

31' punizione di Casolari, colpo di testa di Calabrese alto

27' sugli sviluppi di un corner la palla termina sul piede di Seghetti ma l'attaccante dal limite non riesce ad inquadrare la porta

26' Gubbio ad un passo dal pari: sugli sviluppi del terzo dei tre corner di fila Tozzuolo in spaccata coglie l'esterno della rete

23' prova il tiro dal limite Corsinelli, palla abbondantemente fuori dallo specchio

14' Desogus raccoglie una sponda di un compagno e calcia di controbalzo, blocca Adamonis

13' il colombiano va ancora al tiro, stavolta dal limite, la palla si alza sopra la traversa

7' PERUGIA IN VANTAGGIO! Cross al bacio di Lisi, Paz ruba il tempo alla difesa eugubina e lascia Vettorel di sasso

1' Bernardotto va via a Lewis sulla sinistra ma giunto sulla linea di fondo viene fermato

Partiti

Le squadre sono appena entrate sul terreno di gioco

Ore 16:00 - termina il riscaldamento, tutti nuovamente negli spogliatoi

Ore 15:35 - le due squadre sono in campo per il riscaldamento pre gara

Le formazioni ufficiali

GUBBIO (4-3-2-1): Vettorel; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Calabrese; Mercati, Casolari, Bumbu; Di Massimo, Desogus; Bernardotto. A disp. Greco, Stacchiotti, Pirrello, Morelli, Dimarco, Mercadante, Brambilla, Rosaia, Gnazale, Udoh. All. Braglia

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Angella, Viti, Souarè, Cancellieri, Bozzolan, Cudrig, Agosti, Giunti, Ricci, Polizzi, Vazquez. All. Formisano

Sono giunte in questo momento le formazioni. Il Perugia si schiera con la formazione prevista con Formisano che dà ancora fiducia al tandem Sylla - Seghetti, con l'ex Vasquez che si accomonda in panchina. Qualche novità per il Gubbio, che sceglie la difesa a quattro e i trequartisti Di Massimo e Desogus alle spalle di Bernadotto, che vince dunque il ballottaggio con Udoh. Mercadante è recuperato, ma Braglia sceglie di non rischiarlo dal 1'.

Un derby da vincere

Ore 15:00 - le due squadre fanno ritorno negli spogliatoi

Ore 14:45 - squadre in campo per la ricognizione del terreno di gioco. I tifosi del Perugia iniziano a prendere posto nella curva alla nostra destra

La vittoria con l'Ancona ha ridato morale al Perugia, ora chiamato ad una prova dura ma nello stesso tempo importante. E' il giorno del derby umbro contro il Gubbio e la vittoria della Carrarese nell'anticipo di ieri contro la Juventus Next Gen, buona squadra ma che difetta di continuità, costringe i biancorossi a dover fare risultato per non perdere terreno dagli apuani. Senza poter contare che c'è l'opportunità di poter spedire la stessa formazione rossoblù a distanza di sicurezza.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento sulla scorta di un'imbattibilità casalinga che dura da un anno e puntano su un trio pronto a far male come Di Massimo e Desogus alle spalle di Udoh. Braglia denuncia le assenze di Marco Spina, infortunato, e Luca Chierico, squalificato. Mario Mercadante ha recuperato e dovrebbe essere della partita.

Gli ospiti invece devono fare a meno, oltre che dei già noti Cristian Dell'Orco e Paolo Bartolomei, anche di Ryder Matos, non convocato per un problema fisico dell'ultima ora. Formisano dunque può contare quasi sull'intera rosa. I dubbi sono principalmente in attacco, dove l'ex Vasquez, già a bersaglio all'andata, contende una maglia a Seghetti e alla fine potrebbe anche spuntarla. Negli altri reparti invece tutto deciso.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro a partire dalle 16:15 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Barbetti.

Le probabili formazioni

GUBBIO (4-3-2-1): Vettorel; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu; Di Massimo, Desogus; Udoh. A disp. Greco, Pirrello, Morelli, Guerrini, Dimarco, Calabrese, Brambilla, Rosaia, Gnazale, Mancini, Bernardotto. All. Braglia

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Angell, Viti, Souarè, Cancellieri, Bozzolan, Cudrig, Agosti, Giunti, Bezziccheri, Ricci, Polizzi, Vasquez. All. Formisano