Calcio serie C, il Perugia dovrà fronteggiare il pericolo giallo

Il rischio di pensare inconsciamente già alla Carrarese incombe, ma è importante guardare al presente. Sabato il Perugia, reduce da due vittorie di fila piuttosto pesanti, che hanno prodotto l'effetto di diradare le insidiose nubi post Entella, riceve la visita di un Pineto che ha assurto nel girone di andata al ruolo di sorpresa salvo poi rientrare nei ranghi.

Si potrebbe addirittura progettare il sorpasso visto che il prossimo turno sulla carta è favorevole ai biancorossi: la squadra toscana si recherà a Ferrara per una partita tutt'altro che facile contro una Spal a caccia di punti salvezza.

Non sono poche però le problematiche a cui mister Alessandro Vittorio Formisano dovrà far fronte, considerando che nell'arco di cinque giorni si disputano due partite che potrebbero influenzare in maniera decisa la lotta al terzo posto.

Occhio al pericolo giallo

Nello stilare la formazione iniziale il tecnico dovrà necessariamente tener conto della situazione disciplinare. Sei sono i giocatori in odore di squalifica, ovvero Damiano Cancellieri, Ryder Matos, Emanuele Torrasi, Francesco Lisi, Yeferson Paz ed Edoardo Iannoni.

Si candidano a scendere in campo dal 1' Bozzolan, leggermente favorito su Cancellieri, per il ruolo di laterale sinistro del centrocampo, mentre a destra si dovrà valutare se "rischiare" Paz o impiegare su quella corsia Cudrig. A centrocampo Torrasi sembra per ovvi motivi chiamato a fare gli straordinari mentre Iannoni potrebbe riposare ed essere rimpiazzato da Agosti. In porta toccherà ad Abibi, al posto dello squalificato Adamonis.

Servirà dunque un turnover ponderato onde evitare assenze pesanti allo Stadio Del Marmi, senza però tralasciare la necessità di fare risultato sabato. Ci sarà dunque il delicato compito da parte di Formisano di coniugare queste due esigenze.

Il borsino degli infortunati

Le preoccupazioni erano rivolte alle condizioni di Stipe Vulikic, uscito anzitempo a Gubbio. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il difensore da inizio settimana si sta allenando a parte. Morale della favola sarà recuperabile, ma solo per la panchina. Per la sostituzione si candida il giovane Souarè, che al Barbetti, all'atto del suo ingresso in campo, ha mostrato un buon impatto.

Saranno indisponibili invece Cristian Dell'Orco e Paolo Bartolomei: per il primo non ci sarà nulla da fare nemmeno per Carrara, per il secondo invece qualche piccola possibilità sussiste.