Calcio serie C, Perugia - Pineto: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Chiavari è oramai messa alle spalle. Almeno questo ha detto il terreno di gioco. Dopo la debacle in terra ligure sono giunte due pesanti vittorie di fila con Ancona e Gubbio (per giunta senza prendere gol), con la lotta al terzo posto che si è nuovamente ravvivata. Il Perugia è chiamato a fare tris ospitando domani pomeriggio il Pineto, una squadra che nel girone di andata ha stazionato a lungo in zona playoff salvo poi uscirne nelle ultime due settimane. Il suo obbiettivo, alla prima stagione nel professionismo, è quello di conquistare il più rapidamente possibile i punti salvezza. I biancorossi dal canto loro non pensano a Carrara: il turno sulla carta è a loro favorevole e si potrebbe anche tentare già da questo turno il sorpasso.

Vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Perugia: Formisano pensa ad un turnover limitato

Tre le assenze in casa biancorossa, e anche abbastanza previste. Resteranno a casa, oltre allo squalificato Marius Adamonis, anche gli infortunati Cristian Dell'Orco e Paolo Bartolomei, con quest'ultimo che ci proverà per Carrara. Qualche dubbio sussiste anche per Matteo Viti, ma verrà valutato nella mattinata di domani. Ci sarà invece Stipe Vulikic, seppur non al meglio: probabile una partenza dalla panchina per il centrale croato.

Il tecnico Formisano non terrà conto delle diffide, ma solo delle condizioni dei singoli giocatori. Ecco dunque che il Grifo potrebbe schierarsi con Abibi in porta; Mezzoni, Lewis e Souarè in difesa; Paz, Torrasi, Iannoni e Cancellieri (o Bozzolan) a centrocampo; Kouan (o Ricci) dietro Sylla e Seghetti.

Qui Pineto: due le assenze pesanti. Beni verso il 4-3-3

La squadra abruzzese è ben lontana da quella sorprendente da inizio stagione, ma è pur sempre insidiosa. Roberto Beni, che nelle scorse settimane ha preso il posto di Daniele Amaolo, dovrà però rinunciare a due pedine importanti per squalifica, ovvero Emilio Volpicelli, capocanniere biancoazzurro, e al difensore Matteo Borsoi.

Si va dunque verso l'impiego del 4-3-3 così disposto: Tonti in porta; De Santis, Ingrosso, Villa e Baggi in difesa; Sannipoli, Lombardi e Germinario a centrocampo; Teraschi, Gambale e Njambe a comporre il tridente offensivo.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Pineto sarà visibile a partire dalle 17:30 su su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).