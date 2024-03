Calcio serie C, Perugia multato per gli scontri in Curva Nord

Pericolo scampato. La Curva Nord dello stadio Renato Curi non verrà chiusa in occasione delle prossime partite interne. Era quello che si temeva dopo i disordini scoppiati all'interno del settore nel corso del primo tempo di Perugia - Pineto, che avevano provocato la sospensione temporanea della partita, ma la società biancorossa se l'è cavata con una multa di 1000 euro.

Venendo invece alle faccende connesse al rettangolo di gioco vanno segnalate le squalifiche di una giornata di Francesco Lisi, che non potrà giocare a Carrara a causa del giallo rimediato nella ripresa, e di un componente della panchina, ovvero il preparatore dei portieri del Perugia Pietro Parascandolo, allontanato per proteste.

La sentenza per esteso del Giudice Sportivo

SOCIETA' AMMENDA € 1.000,00

PERUGIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 18° minuto del primo tempo, circa una quarantina di sostenitori provocato tafferugli spintonandosi reciprocamente e nell’avere lanciato dieci seggiolini e un fumogeno all’interno nel proprio Settore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per tre minuti da parte dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che gli scontri e i lanci sono avvenuti tra tifosi della medesima società, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di tre minuti e hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tifosi, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed. r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PARASCANDOLO PIETRO (PERUGIA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, si avvicinava a quest’ultimo e pronunciava con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ED ALLENATORI NON ESPULSI

FORMISANO ALESSANDRO VITTORIO (PERUGIA) 1^ AMMONIZIONE

LISI FRANCESCO (PERUGIA) 5^ AMMONIZIONE 1 GIORNATA DI SQUALIFICA

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (PERUGIA) 2^ AMMONIZIONE