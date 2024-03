Calcio serie C, per il Perugia il Pineto resta un tabù ma Formisano è fiducioso: "Questo pareggio ci farà crescere"

Non è un mistero che il Pineto, malgrado fosse all'esordio nei campionati professionistici, sia una delle squadre che ha messo più in difficoltà il Perugia in questa stagione. Oggi, come all'andata, c'è da recriminare: i biancorossi non hanno saputo gestire il vantaggio e si sono dovuti accontentare di un pari che non cambia la sostanza delle cose.

Alessandro Vittorio Formisano commenta così in sala stampa il 2-2 del Curi: "C'è amarezza soprattutto per il secondo gol. Avremmo meritato la vittoria per come avevamo reagito, ma questo risultato ci fa crescere. Hanno cambiato spartito e non ce lo aspettavamo, nella ripresa meritavamo qualche gol in più". Iannoni e Seghetti non sono partiti dall'inizio: "Dobbiamo essere tutti sul pezzo perché solo tutti insieme possiamo ottenere grandi risultati". Giovedì c'è la Carrarese: "Come la viviamo? un'occasione di crescita". Ecco infine cosa conterà da qui alla fine: "Fondamentali saranno i dettagli. Spezzando il gioco con un fallo non perdi la partita. Poi avere tutti a disposizione. Dobbiamo essere tutti pronti poi vediamo dove possiamo arrivare".

La parola ai giocatori

Tra i migliori ancora Francesco Mezzoni: "Occasione persa? Direi che c'è tanto amaro in bocca perché prendere subito il 2-2 fa male. Ma faremo tesoro di questo punticino e andremo a Carrara col coltello tra i denti. Si volta pagina e si pensa subito alla prossima". Da affrontare in questo modo: "Non dobbiamo pensare che sia l'ultima occasione. Devi fare risultato è vero, ma c'è anche l'avversario. Andremo avanti dando il massimo fino alla fine della stagione". Da centrale le sue prestazioni continuano ad essere più che valide: "Mi trovo benissimo in questo ruolo, seguo il mister ad occhi bendati. Spero di migliorare ancora di più".